Le roi des passes décisives : Yamal devance Harry Kane dans une bataille européenne

Lamine Yamal, la star du Barça, a laissé son empreinte lors de la victoire 2-1 contre l'Atlético Madrid, dimanche soir, lors de la 12e journée de Liga.

Yamal a été à l'origine du deuxième but du Barça, inscrit par Fermín López, qui a reçu le trophée d'homme du match.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Lamine Yamal était devenu le meilleur passeur d'Europe, après avoir atteint les 12 passes décisives.

Yamal a délivré 8 passes décisives en championnat espagnol, et 4 autres en Ligue des champions.

Ces chiffres placent Yamal en tête de la liste des meilleurs passeurs des cinq grands championnats européens, devant Harry Kane, auteur de 11 passes décisives, tandis que derrière eux viennent Tufan, Nico Paz et Glory Grol, avec 8 passes chacun.

Mais la performance de Lamine lors de la rencontre a dépassé la simple délivrance de la passe décisive, puisqu'il a également semé le trouble chez Grimaldo sur le côté droit de l'attaque barcelonaise.

Lamine Yamal a été le joueur le plus performant du match dans les dribbles, après en avoir réussi 6. Il a aussi été le plus créateur d'occasions, en ayant créé 7 occasions, et il a également été celui qui a adressé le plus de centres, avec trois tentatives.

Le joueur a complété sa belle performance en délivrant 13 passes dans le dernier tiers du terrain, et il a aussi été efficace sur le plan défensif, après avoir réussi deux interventions défensives.