Le réveil de Raphinha accentue la pression sur Mbappé : la star du Real va-t-elle répondre ?

Le Brésilien Raphinha a retrouvé son éclat offensif et commence à se rapprocher de son meilleur niveau, poursuivant sa belle forme pour devenir l'un des éléments décisifs du Barça sous la houlette de son entraîneur Hansi Flick cette saison.

Cela est survenu après que Raphinha est passé d'attaquant de pointe provisoire à sérieux prétendant à la tête du classement des buteurs de Liga, portant son total à 15 buts dans la compétition et 17 buts toutes compétitions confondues, après avoir inscrit un doublé face à Alavés, accentuant ainsi la pression sur le Français Kylian Mbappé, qui avait réduit l'écart lors du Clasico.

Selon le journal espagnol « As », Raphinha s'est trouvé au bon endroit pour reprendre le ballon et marquer le premier but, avant d'ajouter le second d'une superbe frappe.

Les deux buts sont venus sur deux passes décisives de Fermín López, lui-même l'une des figures marquantes de la rencontre face au club basque.

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La star brésilienne a affiché une grande vivacité et a gêné la défense d'Alavés par ses déplacements incessants et ses percées derrière les défenseurs, constituant une source de danger permanente pour l'adversaire.

Le résultat du match étant acquis, Raphinha a quitté la pelouse un peu avant la 70e minute, remplacé par Gabriel Jesus.

Flick a voulu préserver la fraîcheur de son joueur pour les deux prochains matchs, face à Aston Villa en Ligue des champions mardi, puis contre l'Atlético de Madrid dimanche prochain.

Raphinha a terminé la rencontre avec trois tirs et une précision de passes de 100 % (13 passes réussies sur 13), tout en touchant le ballon 23 fois, perdant sa possession à quatre reprises et le récupérant une fois.

Des craintes à l'horizon

Le Barça et Flick se réjouissent de voir Raphinha proche de retrouver sa pleine forme, mais la satisfaction suscitée par le niveau affiché par le joueur brésilien s'accompagne d'une inquiétude qui commence à se faire sentir de nouveau, en raison de la prochaine trêve internationale, qui interviendra après la confrontation face à l'Atlético de Madrid.

Les convocations de la sélection du Brésil représentent une source de casse-tête pour le Barça, car Raphinha devra effectuer un voyage éprouvant d'environ 22 000 kilomètres aller-retour, afin de se rendre à Singapour.

Ce déplacement épuisant intervient à un moment délicat, alors que le joueur brésilien vient tout juste de retrouver son niveau habituel après s'être remis de sa dernière blessure.

Flick se souvient encore de ce qui s'est passé lors de la précédente trêve internationale, lorsque Raphinha était revenu en souffrant de problèmes physiques, qui l'avaient empêché d'atteindre sa meilleure forme avant les rencontres face au Paris Saint-Germain et le Clasico.

L'entraîneur allemand est conscient de la grande importance que représente Raphinha pour maintenir le niveau compétitif de l'équipe, et c'est pourquoi il a demandé de gérer avec soin ses minutes de jeu lorsqu'il rejoindra la sélection du Brésil.