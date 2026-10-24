Le rêve du Real Madrid se heurte au mur du Paris Saint-Germain

Les offres des grands clubs européens ne suffisent plus à ouvrir la porte d'un départ à Vitinha, devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde sous la direction de Luis Enrique. Malgré l'intérêt du Real Madrid, du Barça et de clubs de Premier League, le Paris Saint-Germain semble bien décidé à conserver sa star portugaise, qui de son côté n'affiche aucune envie de quitter la capitale française.

Selon le site français « Foot Mercato », le Paris Saint-Germain écarte l'idée de se séparer de Vitinha, âgé de 26 ans et lié au club par un contrat courant jusqu'en juin 2029. Le joueur se sentirait par ailleurs à l'aise au sein de l'équipe et aspirerait à continuer à soulever des trophées sous le maillot parisien.

Le rapport ajoute que Jorge Mendes, l'agent du joueur, a refusé d'éventuelles offres par respect pour le souhait de son client de poursuivre l'aventure à Paris, tandis que les dirigeants du Real Madrid considèrent Vitinha comme un renfort idéal pour l'entrejeu, sans toutefois avoir entrepris de démarche concrète pour le recruter jusqu'à présent.

La valeur marchande de Vitinha est estimée à environ 140 millions d'euros, lui qui s'est imposé comme un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique, grâce à ses qualités techniques, à sa capacité à maîtriser le rythme du jeu et à faire la différence dans les grands matches, notamment en Ligue des champions.

Malgré les rumeurs évoquant l'existence d'un accord à l'amiable qui faciliterait son départ, le contrat du joueur ne comporte aucune clause libératoire, et rien n'indique clairement son intention d'activer une quelconque option de transfert. Sa relation étroite avec Luis Enrique constitue en outre un élément supplémentaire plaidant pour son maintien au Paris Saint-Germain.



