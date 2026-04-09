Le retour inattendu d’une star d’Arsenal soulage Arteta

L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, aborde la phase décisive de la saison avec un moral reboosté, alors que les Gunners sont toujours en course pour remporter la Premier League et la Ligue des champions.

Les Gunners occupent la première place de la Premier League avec 70 points, soit neuf unités d’avance sur Manchester City, qui compte toutefois un match en moins, à sept journées de la conclusion.

En Ligue des champions, les Gunners sont aux portes des demi-finales après leur victoire 1-0 sur la pelouse du Sporting Lisbonne à l’aller des quarts.

Selon le quotidien britannique Mirror, cette dynamique a été renforcée par le retour inattendu d’Iberichi Eze à l’entraînement, un coup de fouet psychologique bienvenu pour le groupe.

Les craintes d’une longue absence du joueur formé à Crystal Palace, touché à la jambe juste avant la dernière trêve internationale, s’étaient pourtant intensifiées.

Victime d’une blessure au mollet juste avant la trêve internationale, le joueur anglais était annoncé absent pendant six semaines, mais il a finalement retrouvé le groupe ce jeudi.

Cette reprise coïncide avec plusieurs forfaits, dont celui du capitaine Martin Ødegaard, contraint de sortir face au Sporting et absent de la séance.

Outre Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori et Piero Hincapie ont également manqué la séance, en prévision du match contre Bournemouth samedi prochain, lors de la 32^e journée de Premier League.

Calafiori, qui a joué l’intégralité de la rencontre face au Sporting (90 minutes), aurait simplement bénéficié d’une séance de repos, selon le site « Football London ».

Saka manque à l’appel depuis la finale de la Coupe de la Ligue, tandis que Hincapie, touché aux ischio-jambiers durant la trêve internationale, devrait rester à l’infirmerie encore quelques semaines.

Arteta devra donc gérer cet effectif décimé alors que les Gunners entament leurs sept dernières sorties en Premier League.