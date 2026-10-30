Le retour de Thibaut Courtois dans les buts du Real Madrid constitue l'un des faits marquants de l'équipe type de la Maison Blanche pour affronter le Racing, dimanche prochain, le gardien belge s'apprêtant à retrouver sa place entre les poteaux après avoir manqué le Clasico en raison d'un malaise.

Depuis 2018, Courtois s'impose comme le gardien titulaire de la Maison Blanche avec une grande efficacité.

Selon le quotidien espagnol Marca, les 8 années que Courtois a passées avec le Real Madrid l'ont placé parmi les meilleurs gardiens de l'histoire du club.

Dimanche, à Santander, le gardien belge égalera le record détenu par la légende Miguel Ángel, devenant ainsi le troisième gardien le plus utilisé de l'histoire du club madrilène, avec un total de 346 matches.

Dans ce classement, il n'est devancé que par deux autres géants, Paco Buyo, qui a disputé 454 matches, et Iker Casillas, détenteur du record avec 725 matches.

Battre le record du gardien de Móstoles semble hors de portée pour Courtois, âgé d'au moins 34 ans.

Bien que la prolongation du contrat du gardien belge avec le Real Madrid au moins jusqu'en 2028 soit désormais quasiment acquise, le facteur de l'âge ne joue pas en faveur de Courtois.

Casillas avait commencé sa carrière bien plus jeune et a conservé sa place dans les buts de la Maison Blanche durant 16 saisons.

Bien que ses dernières saisons aient connu quelques turbulences, elles ont suffi à établir un record qui paraît difficile à atteindre dans les buts du Real Madrid, du moins dans un avenir prévisible.

Pour autant, les chiffres de Courtois semblent impressionnants compte tenu du fait qu'il a rejoint le club il y a seulement 8 ans ; il aurait même pu afficher de meilleures statistiques sans la rupture du ligament croisé dont il a été victime pendant la préparation de la saison 2023-2024.

Cette blessure a privé Thibaut de 50 matches, mais il est revenu à temps pour garder les buts du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund à Wembley.

Lors de ce match, le gardien belge a apporté une nouvelle preuve de son statut de meilleur gardien du monde, même s'il n'a pas atteint le niveau exceptionnel affiché en finale de l'année 2022 contre Liverpool.

Les deux titres de Ligue des champions remportés par Thibaut Courtois au cours de sa carrière avec le Real Madrid le rapprochent d'Iker Casillas, sacré trois fois dans la compétition, pour ce qui est du nombre de grands titres européens.

Son palmarès compte également quatre titres de championnat d'Espagne, deux titres de Premier League anglaise, deux Coupes, un titre de FA Cup, trois Supercoupes d'Espagne, ainsi que d'autres trophées.

La plupart de ces succès ont été obtenus sous le maillot du Real Madrid, mais il a aussi remporté des titres avec l'Atlético Madrid et Chelsea, et a même été sacré champion de Belgique avec Genk lors de la saison 2010-2011.

Les deux dernières saisons ont été source d'une grande frustration pour Courtois sur le plan collectif, et sur le plan individuel il a dû composer avec une série de sept blessures, dont une déchirure du ménisque qui l'a éloigné de 8 matches.

Malgré cela, le Real Madrid n'a nourri aucun doute quant à son maintien, le club souhaitant prolonger son association avec le gardien belge.

Les responsables de la cité de Valdebebas disent au sujet de son avenir : « Il restera jusqu'à ce que ce soit lui qui décide de partir. »

Pour l'heure, Courtois continue d'écrire l'histoire en ajoutant une nouvelle réalisation à sa carrière, à savoir faire son entrée sur le podium des plus grandes légendes des gardiens du Real Madrid, un accomplissement loin d'être négligeable.