Le retour de Benzema, Deschamps dit tout

Dans un entretien à Telefoot, Didier Deschamps s'est livré concernant le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France, lui qui n'avait plus évolué sous le maillot Bleu depuis 2015, a secoué le microcosme du football français.

Didier Deschamps lorsque @FredCalenge lui parle de la discussion décisive avec Benzema, qui a permis son retour chez les Bleus pic.twitter.com/e5SQKRtSXy — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 23, 2021

Et Didier Deschamps, qui a refusé l'accès au Bleus au joueur du real Madrid pendant très longtermps, s'est enfin expliqué sur ce revirement.

"Je ne parlerai pas de notre discussion. Mais elle a été très très longue : il y a eu beaucoup d'échanges", a-é-til indiqué au micro de Téléfoot.

"Ce qui est important, c'est aujourd'hui et demain. Le fait qu'il ne soit pas revenu avant n'a pas empêché l'Equipe de France d'avoir de bons résultats", a encore ajouté le sélectionneur.

Deschamps a forcément évoqué l'interview de Benzema à Marca en 2016, où le natif de Bron confiait que le coach des Bleus avait "cédé à une partie raciste de la France" : "Vous voulez me faire parler de choses désagréables... Il y a un mot : "raciste". Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Je ne vois pas les choses de la même façon, je me suis déconnecté de tout. Ca a été très violent".



"Les choses ont changé. Moi, et certainement aussi du côté de Karim, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire quand, comment, si c'était réalisable avant. Les conditions n'étaient pas réunies, elles le sont aujourd'hui. Si j'ai pris cette décision, vous vous doutez bien que ça s'est bien passé", dévoile encore DD.