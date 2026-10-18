En début de semaine, Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a relancé un débat récurrent concernant « l'avantage » dont pourrait bénéficier le Paris Saint-Germain par rapport aux autres candidats au titre en Ligue des champions.

Le technicien italien, après avoir perdu à juste titre face à l'équipe de Luis Enrique sur le score de 2-4 à l'Etihad Stadium, a laissé entendre que l'entraîneur espagnol pouvait ménager ses meilleurs joueurs avant chaque match de Ligue des champions.

Derrière cette formule se cachait un objectif clair : l'ancien entraîneur de Chelsea a affirmé publiquement que le niveau du championnat de France était bien inférieur à celui de la Premier League, ce qui confère au Paris Saint-Germain un net avantage. Le club parisien a d'ailleurs réussi à remporter les deux derniers titres de Ligue des champions, sans renoncer à sa domination sur le football français.

Le journal Sport écrit : « En ce début de saison, Ousmane Dembélé a été l'exemple le plus marquant de la politique de rotation adoptée par l'entraîneur espagnol, le club lui ayant accordé des jours de repos pour éviter de l'épuiser avec un trop grand nombre de minutes de jeu. »

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Mais dans quelle mesure Luis Enrique a-t-il réussi à gérer le temps de jeu de Dembélé et à lui accorder le repos nécessaire ? C'est ce qu'analyse Sport avant la rencontre très attendue face au Barça.

Le dernier joueur français sacré Ballon d'or a retrouvé le chemin des filets à Manchester et à Strasbourg, tout en délivrant une passe décisive lors de ces deux rencontres, portant son bilan de la saison à 4 buts et 6 passes décisives en 9 matches.

Mais l'élément le plus frappant de ses statistiques, c'est que la majeure partie a été réalisée lors de ses deux matches de Ligue des champions, avec trois buts inscrits et trois autres délivrés.

Dembélé joue un rôle marginal en Ligue 1

En termes de proportions, Dembélé a disputé beaucoup plus de minutes en Ligue des champions, avec 140 minutes réparties sur deux matches, soit une moyenne de 70 minutes par rencontre, contre 238 minutes en 5 matches de championnat de France, soit une moyenne de 47,6 minutes par match.

Le joueur n'a manqué qu'une seule rencontre de championnat sur blessure, celle qui s'est achevée sur un match nul 2-2 face à Lille lors de la deuxième journée. Quant aux autres minutes qu'il n'a pas disputées, elles résultent des choix de Luis Enrique, qui ne l'a même pas inscrit dans le groupe pour la rencontre face au Mans, afin de lui accorder du repos après la trêve internationale avec l'équipe de France, durant laquelle il a joué 172 minutes réparties sur 3 matches, soit une moyenne de 57,3 minutes par rencontre.

Il est clair que Luis Enrique a adopté une politique réfléchie pour gérer le temps de jeu de Dembélé en ce début de saison, et plus particulièrement en championnat de France.

La répartition des minutes de la star française dans la compétition nationale le montre clairement : 45 minutes face à Rennes, 22 minutes face à Monaco, 65 minutes face à Brest, 78 minutes face à Marseille et 27 minutes face à Strasbourg.

Au total, Dembélé a ainsi disputé 238 minutes sur 630 possibles, soit seulement 37,8 % du temps de jeu total, selon les données du site Transfermarkt.

C'est pour cette raison que Maresca a élevé la voix pour critiquer cette situation. Et il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin un contre-exemple : la star la plus en vue de son équipe, Erling Haaland, a disputé presque toutes les minutes de Premier League, avec 620 minutes sur 630 possibles, soit un taux de 98,4 %.

Quant à Ruben Dias et Marc Guéhi, ils ont joué l'intégralité des minutes possibles, soit 630 minutes chacun, ce qui vaut également pour le gardien Donnarumma.

Au Paris Saint-Germain, cela ne s'applique qu'au gardien Matvey Safonov, qui a disputé toutes les minutes du championnat de France jusqu'ici.

Warren Zaïre-Emery, lui, qui a pris part à 79,8 % des minutes, soit 503 minutes sur 630 possibles, est le joueur de champ le plus utilisé de l'équipe dans la compétition nationale, devant Vitinha avec 496 minutes, soit 78,7 %, puis João Neves, qui a joué 451 minutes, soit 71,6 %.

Ensuite, le temps de repos accordé à plusieurs stars de l'équipe augmente sensiblement, notamment Khvicha Kvaratskhelia, qui a disputé 377 minutes, soit 59,8 %, Désiré Doué avec 355 minutes, soit 56,3 %, Fabian Ruiz avec 326 minutes, soit 51,7 %, et Nuno Mendes, qui n'a joué que 217 minutes, soit 34,4 %.

Désormais, après la victoire contre Strasbourg et la pression maintenue sur Monaco dans la course au titre, le Paris Saint-Germain a commencé à se concentrer sur le Barça.

Comme ce fut le cas avec Manchester City, le club catalan sait que le repos accordé aux principales stars de la formation parisienne pourrait se transformer en facteur décisif dans cette rencontre.

L'équipe de Hansi Flick arrive à ce rendez-vous dans une forme remarquable, mais souffre en revanche d'une fatigue plus importante sur le plan de la condition physique de ses joueurs.

En Liga seulement, le temps de jeu de Lamine Yamal et de Raphinha affiche un contraste évident avec celui de Dembélé au Paris Saint-Germain. Et cela reste vrai même en tenant compte du fait que le joueur brésilien a manqué deux rencontres après son retour de la trêve internationale avec sa sélection.

Lamine Yamal a disputé 741 minutes en 9 journées, soit l'équivalent de 91,5 % des 810 minutes possibles. Quant à Raphinha, il a joué 575 minutes en 8 matches, soit un taux de 79,9 % des 720 minutes qu'il aurait pu disputer lors de ces rencontres.

Mais la comparaison ne se limite pas aux deux stars du Barça. En Liga, et à l'exception du gardien Joan Garcia, qui a joué 675 minutes, soit 83,3 %, Pedri et Eric Espart ont disputé 620 minutes chacun, soit environ 76,5 % du total des minutes possibles.

Eric Garcia a pour sa part joué 603 minutes, soit 74,4 %, tandis que Gerard Martín a cumulé 571 minutes, soit 70,5 %, et que Fermín López a pris part à 538 minutes, soit 66,4 %. Quant à Rodri, il a disputé 517 minutes, soit 63,8 %, alors que Pau Cubarsí a joué 512 minutes, soit 63,2 %.

Les chiffres dessinent deux tableaux radicalement différents en matière de gestion de la charge physique des joueurs. Alors que le Paris Saint-Germain a pu ménager Dembélé dans la compétition nationale, le Barça a dû s'appuyer sur ses cadres pour un nombre de minutes bien plus élevé, afin de conserver son rythme en Liga. Cet écart se transformera-t-il en facteur décisif au Parc des Princes ?