Joan Laporta, le président du FC Barcelone, est sorti de son silence pour évoquer l'une des transactions les plus palpitantes du mercato estival, confirmant l'attachement du club catalan au recrutement de l'attaquant argentin Julian Alvarez, tout en adressant un message amical à l'Atlético Madrid concernant la possibilité de conclure l'opération.

Dans des déclarations rapportées parle journal espagnol Mundo Deportivo, Laporta a affirmé que le Barça reste attaché à l'idée de recruter Alvarez, malgré les complications des négociations avec l'Atlético Madrid.

Le président du Barça a déclaré : « Nous sommes très intéressés par le joueur, et nous espérons que notre offre sera acceptée, tout cela dans le plus grand respect de l'Atlético Madrid. »

Il a ajouté, dans des propos que le journal a qualifiés de « rameau d'olivier tendu » : « Si l'Atlético est prêt à vendre le joueur durant le marché des transferts, nous sommes prêts à le recruter conformément à l'offre que nous avons présentée. »

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Les déclarations de Laporta interviennent à un moment où le dossier Julian Alvarez reste bloqué entre l'attachement du Barça au joueur et le refus de l'Atlético Madrid de s'en séparer facilement.

Le FC Barcelone avait présenté une offre d'une valeur de 100 millions d'euros, et Laporta a affirmé à plusieurs reprises que l'offre est sur la table, mais la direction de l'Atlético n'a pas donné son accord au départ de l'attaquant argentin.

La situation de l'opération s'est encore compliquée avec l'entrée en scène d'Arsenal, le club anglais restant intéressé par le recrutement d'Alvarez, bien que le joueur ait privilégié un transfert vers le Barça selon les précédents rapports.

Ces dernières heures, les spéculations autour de l'avenir d'Alvarez se sont intensifiées après qu'il a été absent des entraînements de l'Atlético Madrid ce mercredi en raison d'un malaise, alors que la fin du marché des transferts approche, mais cette absence n'a pas été officiellement liée pour l'heure à son dossier de transfert.