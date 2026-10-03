Le Brésil s'est imposé face à l'Inde (4-0), ce samedi, lors du match amical disputé au stade "Salt Lake" dans la ville indienne de Calcutta, en clôture des rencontres de la Seleção durant la trêve internationale actuelle.

Il s'agit du tout premier match de l'histoire entre les deux sélections, ainsi que de la première confrontation disputée par le Brésil sur le sol indien.

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Estêvão, le joueur de Chelsea, a ouvert le score pour le Brésil à la 28e minute, après avoir reçu le ballon sur le côté droit, s'être débarrassé de son marquage, puis être rentré dans l'axe avant de frapper du pied gauche au fond des filets.

À la 42e minute, Pedro, l'attaquant de Flamengo, a ajouté le deuxième but après une passe d'Estêvão, en poussant le ballon au fond des cages à la suite d'une déviation du gardien indien, Gurpreet Singh Sandhu. La première mi-temps s'est achevée sur l'avance du Brésil de deux buts à zéro.

Le remplaçant de Vinicius

En seconde période, Samuel Lino, le joueur de Flamengo, a renforcé l'avance du Brésil avec le troisième but à la 58e minute, après s'être lancé balle au pied dans la surface de réparation et avoir frappé du pied droit sur la gauche du gardien, avant que le même joueur n'ajoute le quatrième but à la 90e+5, le match se terminant par une victoire de la Seleção (4-0).

La rencontre a vu la participation de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, comme titulaire, avant qu'il ne soit remplacé en début de seconde période, lorsque l'entraîneur italien Carlo Ancelotti a fait entrer Samuel Lino, tandis que l'attaquant du Barça, Raphinha, brillant ces derniers temps, était absent de la rencontre en raison d'une blessure.

Le Brésil avait récemment disputé deux matchs amicaux face à l'Australie, faisant match nul dans le premier (1-1) avant de s'imposer dans le second (4-2).

De son côté, l'Inde occupe la 138e place au classement FIFA et n'a jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Le Brésil constitue la sélection la mieux classée parmi celles que l'Inde a affrontées depuis la création du classement en 1992.



