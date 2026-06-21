Le remplaçant de luxe… Ondaf égale le record de la légende africaine en Coupe du monde

Deniz Undav a confirmé son statut de valeur sûre de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026 en égalant un record vieux de 36 ans.

Samedi, l’attaquant de Stuttgart a encore fait mouche : entré à la place de Jamal Musiala, il a immédiatement égalisé huit minutes plus tard, puis offert la victoire aux « Maschinen » allemandes 2-1 à la 94^e minute.

D’après les données de la plateforme Squawka, Ondav porte à cinq son nombre de contributions offensives (but ou passe décisive) en tant que remplaçant dans cette édition, égalant ainsi la légende camerounaise Roger Milla, auteur de la même performance en 1990.

Le duo Ondav-Milla devance désormais l’Allemand André Schürrle, auteur de 4 contributions offensives en tant que remplaçant lors du Mondial 2014 remporté par la Mannschaft.

Selon Opta, il est aussi le premier joueur depuis Miroslav Klose en 2002 à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde.

Grâce à ce succès arraché dans les arrêts de jeu, la Mannschaft valide son billet pour les seizièmes de finale et prend la tête du groupe E avec six points, après avoir dominé Curaçao 7-1 au match d’ouverture, rencontre au cours de laquelle Ondav avait déjà inscrit un but et offert deux passes décisives.

Les Allemands boucleront la phase de groupes jeudi prochain face à l’Équateur.