Le club d'Al-Ittihad a lancé ses recrutements étrangers lors de l'actuel mercato estival en s'attachant les services d'un joueur provenant du club portugais de Cristiano Ronaldo, le capitaine du rival traditionnel, Al-Nassr.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le Sénégalais Dion Lopy, milieu de terrain de l'Almeria espagnol, a signé son contrat de transfert vers le club d'Al-Ittihad, ce mercredi.

Le journal a précisé que Lopy a signé un contrat s'étendant sur les 4 prochaines saisons, qui prendra fin en 2030, la transaction devant s'élever à 13 millions d'euros, qu'Al-Ittihad versera en plusieurs échéances.

Le milieu de terrain sénégalais est considéré comme le premier des nouveaux recrutements étrangers d'Al-Ittihad lors de l'actuel mercato estival, le club ayant activé la clause d'achat dans le contrat de son défenseur camerounais Stéphane Keller, qui était prêté par le Limassol chypriote.

Le plus étrange, c'est que le premier recrutement étranger d'Al-Ittihad provient du club dont Cristiano Ronaldo détient 25 % des parts, au moment où son club, Al-Nassr, se montre incapable de conclure le moindre transfert estival jusqu'à présent.

Dion Lopy sera le remplaçant du milieu de terrain brésilien Fabinho, qui a quitté l'équipe à l'issue de son contrat après la fin de la saison dernière.

Dion Lopy est âgé de 24 ans et évolue principalement au poste de milieu défensif ; il excelle également au poste de milieu récupérateur, ce qui renforce les options de l'équipe dans ce secteur.

Le Sénégalais joue pour Almeria depuis 2023, lorsqu'il avait rejoint ses rangs en provenance du Stade de Reims, disputant avec lui 105 matchs, au cours desquels il a réussi à inscrire 4 buts, tout en délivrant 6 passes décisives.