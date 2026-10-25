Andriy Lunin se retrouve face à une nouvelle occasion de prouver ses qualités dans l'une des confrontations les plus difficiles que puisse disputer un gardien de but, après que les circonstances ont imposé un changement forcé dans les plans du Real Madrid avant le choc tant attendu face au Barça.

Le Real Madrid a annoncé, ce dimanche, le forfait de son gardien belge Thibaut Courtois pour le Clasico, programmé dans le cadre de la dixième journée de la Liga, en raison de symptômes grippaux, Ilia Volushyn le remplaçant ainsi dans la liste des joueurs convoqués.

Avec l'absence de Courtois, tous les regards se tournent vers le gardien ukrainien Lunin, qui devrait selon toute vraisemblance garder les cages de la formation madrilène face au Barça au Camp Nou, dans un test différent des précédentes confrontations qu'il a disputées contre le rival catalan.

4 matchs face au Barça

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Selon les données du site Transfermarkt, Lunin a disputé 4 matchs face au Barça sous le maillot du Real Madrid, soit 3 matchs en Liga et un match en Supercoupe d'Espagne.

Le gardien ukrainien a signé 3 victoires pour une seule défaite, et ses filets ont été trompés 8 fois lors de ces confrontations, un bilan qui lui offre un historique positif en termes de résultats avant le Clasico tant attendu.

Des victoires à Madrid et en Arabie saoudite, et une défaite humiliante

Les participations de Lunin face au Barça ont débuté en Liga le 16 octobre 2022, lorsque le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-1, puis le gardien ukrainien a de nouveau pris part au Clasico du 21 avril 2024, qui s'est terminé par une victoire madrilène sur le score de 3-2.

En finale de la Supercoupe d'Espagne, le 14 janvier 2024, Lunin était présent lors de la large victoire du Real Madrid sur son rival traditionnel sur le score de 4-1, signant ainsi sa troisième victoire sur les quatre confrontations.

Quant à l'unique défaite, elle est survenue le 26 octobre 2024, lorsque le Real Madrid s'est incliné sur sa pelouse face au Barça sur un score de 4-0.

Le Camp Nou, un nouveau défi pour Lunin

Le match de ce jour comporte un défi supplémentaire pour le gardien ukrainien, car les quatre matchs qu'il a disputés face au Barça se sont tous déroulés en dehors du Camp Nou : trois d'entre eux au stade Santiago Bernabéu, et un en finale de la Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie saoudite.

Ainsi, le match de ce jour sera pour Lunin l'occasion de passer un nouveau test dans l'ambiance du stade du Barça, dans une tentative de préserver son historique positif en termes de résultats face à la formation catalane.

L'importance de la mission s'accroît au vu de la situation des deux équipes au classement de la Liga : le Barça aborde la rencontre en tête avec 27 points, contre 21 points pour le Real Madrid, troisième, ce qui confère au Clasico une importance supplémentaire dans la course au sommet.