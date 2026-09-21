Alors que le Real Madrid a dépensé des centaines de millions pour bâtir un quatuor offensif redoutable, un seul Brésilien du FC Barcelone est en train de faire voler en éclats tous ces calculs.

Raphinha ne se contente pas de marquer : il balaie, il pulvérise, il fait honte à ses adversaires. Avec 12 buts en 7 matchs, il est devenu plus mortel que Mbappé, Vinicius, Bellingham et Diomande réunis, dépassant même la légende du club catalan en personne, Lionel Messi.

L'attaque de Madrid derrière Raphinha

Dans le langage des chiffres, qui ne mentent pas, Raphinha vit une saison exceptionnelle pour sa cinquième année sous le maillot du FC Barcelone. Le Brésilien a inscrit 12 buts lors des 7 premières journées de Liga, après avoir fait trembler les filets adverses avec deux doublés consécutifs de toute beauté.

La comparaison avec le rival de toujours est saisissante, selon le média espagnol « AS » : l'ensemble du quatuor offensif du Real Madrid a inscrit jusqu'à présent « Kylian Mbappé 7 buts – Jude Bellingham (3) – Vinicius Junior (un seul but) – Diomande sans aucune contribution ».

Le total : 11 buts, soit un but complet de moins qu'un seul joueur, Raphinha. Une statistique qui résume l'écart offensif stupéfiant entre un FC Barcelone plus dynamique (31 buts) et un Real Madrid moins efficace (18 buts), avec un différentiel de 13 buts pleins en faveur de l'équipe catalane.

Il dépasse Messi et humilie 16 équipes

La folie de Raphinha ne s'est pas arrêtée aux frontières de Madrid : en inscrivant 12 buts, il a même battu le record de Lionel Messi en personne, qui avait marqué 11 buts lors des 7 premiers matchs de la saison 2017-2018, un chiffre considéré alors comme le plus grand record.

Son efficacité devant le but a atteint un niveau tel qu'il surpasse à lui seul 16 équipes de toute la Liga. Seuls trois clubs ont marqué plus que lui : le Real Madrid (18), l'Atlético Madrid (16) et Villarreal (13). Toutes les autres équipes de la Liga ont marqué moins que l'attaquant du FC Barcelone.

Le plus impressionnant reste sa régularité. Il n'a échoué à marquer que lors d'un seul match, face à Levante, tandis que le reste de ses rencontres a été un véritable festival de buts : « un doublé face à Elche et au Rayo Vallecano » et « un triplé face au Racing Club, au FC Séville, à l'Athletic Bilbao et à Valence ».

L'Europe aussi : 14 buts en 8 matchs

Et si la Liga s'est inclinée, l'Europe n'a pas été épargnée non plus. Dès le premier jour en Ligue des champions, Raphinha a lancé son parcours avec deux buts dans les filets du Feyenoord, portant son total cette saison à 14 buts en seulement 8 matchs officiels, avec une moyenne de buts phénoménale de 1,75 but par match.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora



Raphinha n'est plus aujourd'hui un simple buteur, mais un phénomène offensif qui rend toute comparaison avec n'importe quel joueur, ou même n'importe quelle ligne d'attaque au complet, tout simplement injuste.