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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Le record de Ronaldo encore loin : Neuer dépasse Messi dans un classement historique

M. Neuer
L. Messi
C. Ronaldo
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Allemagne
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Le gardien allemand chevronné entre dans l'histoire

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Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, a écrit un nouveau chapitre de son parcours européen après avoir établi un record lors de la rencontre face à l'Atlético Madrid, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

En prenant part au onze de départ, Neuer a disputé son 164e match dans l'histoire de la Ligue des champions, prenant ainsi seul la tête de la liste des joueurs allemands les plus capés dans la compétition, dépassant son ancien coéquipier Thomas Müller, dont le total s'est arrêté à 163 matches, selon les statistiques du réseau « Squawka ».

L'exploit du gardien du Bayern ne s'est pas limité à battre le record allemand, puisqu'il s'est hissé à la troisième place de la liste des joueurs les plus capés de l'histoire de la compétition, devançant Lionel Messi et Thomas Müller, qui comptent chacun 163 matches.

Ronaldo et Casillas en tête

Neuer est ainsi devenu le troisième joueur le plus présent de l'histoire de la Ligue des champions, derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, détenteur du record avec 183 matches, et l'Espagnol Iker Casillas, qui occupe la deuxième place avec 177 matches.

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Le classement des cinq premiers, selon les statistiques de « Squawka », est le suivant :

1. Cristiano Ronaldo – 183 matches.

2. Iker Casillas – 177 matches.

3. Manuel Neuer – 164 matches.

4. Lionel Messi – 163 matches.

5. Thomas Müller – 163 matches.

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