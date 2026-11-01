La course au Pichichi, le trophée récompensant le meilleur buteur du championnat espagnol, s'est enflammée alors que la Liga s'apprête à franchir le cap du premier tiers de la saison. Le trio composé de Raphinha, Kylian Mbappé et Lamine Yamal s'est imposé en tête du classement des buteurs, dans une compétition ouverte dont l'intensité ne cesse de croître d'une journée à l'autre.

Le Brésilien Raphinha domine la course au titre de meilleur buteur après avoir porté son total à 15 réalisations, malgré une blessure contractée durant la trêve internationale, à la suite de laquelle il a rapidement renoué avec le chemin des filets et continué d'afficher un rendement offensif remarquable avec son équipe.

Le Français Kylian Mbappé occupe la deuxième place avec 12 buts, après avoir étoffé son bilan en inscrivant un but lors des matchs face à Séville et au Barça, avant de continuer à faire trembler les filets contre le Racing Santander, où il n'a eu besoin que de 11 minutes pour ouvrir le score lors de la rencontre.

La troisième place revient quant à elle au jeune Espagnol Lamine Yamal, revenu en force dans la course après avoir marqué deux buts face au Deportivo Alavés, portant son total à 10 buts en championnat. Il se rapproche ainsi à seulement deux unités de Mbappé et maintient la pression sur les occupants des deux premières places.