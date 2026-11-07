Le Real Madrid a signé samedi soir sa huitième victoire consécutive, la cinquième d’affilée en LaLiga. L’équipe de José Mourinho n’a guère été inquiétée par Valence et s’est imposée 0-3 à Mestalla grâce à des buts de Fede Valverde, Arda Güler et Kylian Mbappé. Le Real passe provisoirement devant l’Atlético et rejoint en nombre de points le leader, le FC Barcelone, qui se rendra chez l’Atlético dimanche.

Au Real, l’entraîneur José Mourinho a laissé Denzel Dumfries et Trent Alexander-Arnold sur le banc au coup d’envoi. Le Portugais a préféré Valverde au poste d’arrière droit.

Le Real a logiquement ouvert le score après un peu moins d’une demi-heure de jeu dans la cité des oranges. Valverde, qui avait offert la victoire au Real contre l’AEK Athènes en milieu de semaine d’une frappe puissante dans le temps additionnel, a récupéré le ballon après un coup franc manqué de Mbappé et marqué d’une frappe rasante d’une vingtaine de mètres.

Une dizaine de minutes plus tard, le 0-2 s’affichait au tableau d’affichage. Au terme d’une attaque rapide, Jude Bellingham, monté aux avant-postes, a centré depuis la gauche. Son centre a été dévié par la jambe d’un joueur de Valence vers Güler, au second poteau, qui a inscrit le 0-2 d’une volée.

Valence, où Arnaut Danjuma était titulaire et dont le défenseur central Justin de Haas est resté aux vestiaires à la mi-temps, a manqué de qualité pour mettre sérieusement à l’épreuve la défense madrilène.

À un quart d’heure de la fin, le match a été définitivement plié. Güler a remporté son duel et, d’une passe en profondeur tranchante, a lancé Mbappé seul face au gardien Stole Dimitrievski. Le Nord-Macédonien a été éliminé en un éclair par Mbappé, qui n’a eu aucun mal à conclure : 0-3.

Le Real prolonge ainsi son excellente série et met la pression sur ses concurrents, l’Atlético et Barcelone. Pour Valence, la situation est tout autre. Los Che occupent la dix-neuvième place et n’ont que Málaga derrière eux.