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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Real Madrid « victime » de 3 erreurs d'arbitrage face à Valence

FC Valence vs Real Madrid
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LaLiga
Espagne

Le Real Madrid paie le prix de trois décisions arbitrales controversées

La première mi-temps du match entre le Real Madrid et Valence, samedi soir, lors de la 12e journée de la Liga, a été marquée par plusieurs situations arbitrales polémiques.

Iturralde González, analyste arbitral du journal AS et de la radio Cadena SER, a évalué les principales situations controversées lors de la rencontre entre le Real Madrid et Valence.

À la 12e minute, le match a été le théâtre d'une intervention violente de Guedes sur Yan Diomandé, le joueur de Valence ayant glissé et touché le ballon, mais s'étant projeté avec une force excessive.

Le journal AS a publié les déclarations d'Iturralde González, qui a affirmé : « Le simple fait de toucher le ballon n'exonère pas le joueur de la responsabilité liée à la dangerosité de l'intervention, car il s'est projeté avec une grande force. »

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Il a poursuivi : « C'est une intervention qui aurait pu provoquer une blessure grave. S'il l'avait touché de plein fouet, il l'aurait éloigné des terrains pendant 8 mois. »

Il a ajouté que l'intervention de Guedes sur Diomandé méritait un carton jaune.

Il en va de même pour l'intervention de Mavie sur Cucurella, latéral du Real Madrid, à la 24e minute, l'analyste arbitral ayant déclaré : « C'est un carton jaune tout à fait évident, car il est arrivé par-derrière, sans aucune possibilité de disputer le ballon, et il a visé le genou. »

Quelques minutes plus tard, Mavie a reçu un carton jaune, malgré les réclamations pour son expulsion, en raison de sa poussée sur Kylian Mbappé, une action qui aurait pu être interprétée comme méritant un carton rouge direct, étant donné que Mavie était le dernier défenseur.

Pour Iturralde, cette situation se prête à plus d'une interprétation, puisqu'il a déclaré : « Les règlements stipulent que le ballon doit être sous le contrôle du joueur, ou qu'il doit exister une réelle possibilité de le contrôler, même si appliquer cela à cette situation nécessite une bonne dose d'imagination. »

Mais il a ajouté que Mavie aurait dû aborder cette action en étant déjà porteur d'un carton jaune, en raison de son intervention précédente, précisant : « Il aurait dû recevoir un carton jaune à ce moment-là. »

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