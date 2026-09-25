Le Real Madrid surveille le séisme à Manchester City : pourquoi ?

Le Real Madrid et les grands clubs européens suivent de près l'évolution de l'affaire Manchester City, alors que les sanctions auxquelles le club pourrait être exposé n'ont pas encore été tranchées, après sa condamnation pour 114 chefs d'accusation sur 115 relatifs à des irrégularités financières présumées entre 2009 et 2018.

Les sanctions n'ont pas été fixées jusqu'à présent, tandis que Manchester City se prépare à faire appel, ce qui place l'avenir de plusieurs de ses joueurs au cœur de l'attention sur le marché des transferts.

Selon le magazine « The Athletic », les sanctions potentielles vont des amendes au retrait de points, jusqu'à, dans les scénarios les plus sévères, des mesures qui pourraient affecter le maintien du club en Premier League.

Si le projet de Manchester City venait à subir une lourde sanction, des répercussions sportives et économiques pourraient apparaître sur son effectif, ce que surveillent les grands clubs européens, au premier rang desquels le Real Madrid, déjà lié par le passé à plusieurs joueurs de la formation anglaise.

Haaland au premier plan

Erling Haaland figure en tête des noms qui suscitent l'intérêt du Real Madrid, après que le club espagnol avait cherché à le recruter avant son transfert à Manchester City en 2022.

Malgré cela, le départ de l'attaquant norvégien ne semble pas d'actualité, puisqu'il est lié par un contrat de longue durée avec Manchester City jusqu'en 2034, sans clause de sortie en cas de relégation du club.

Par ailleurs, un transfert de Haaland au Real Madrid serait complexe compte tenu de la présence de Kylian Mbappé, aux côtés de Vinicius Junior et d'autres éléments offensifs, ce qui fait dépendre la possibilité de l'opération de plusieurs facteurs.

Cherki et Gvardiol dans le viseur

Le nom de Rayan Cherki ressort également, lui qui figurait parmi les intérêts du Real Madrid avant son transfert à Manchester City, où il est considéré comme l'un des talents remarquables du football européen.

Quant à Josko Gvardiol, il a prolongé son contrat avec Manchester City cet été jusqu'en 2031, ce qui rend son départ, en cas de lourde sanction infligée au club, une question incertaine, malgré l'intérêt de grands clubs pour lui.

3 transferts arrachés par Manchester City

Le lien du Real Madrid avec le dossier Manchester City se renforce au regard de 3 joueurs qui figuraient parmi les intérêts du club espagnol avant leur transfert à la formation anglaise cet été : Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson et Enzo Fernandez.

Malgré cela, la sanction, même sévère, ne signifie pas automatiquement le départ des stars de Manchester City, d'autant que le club n'a pas encore reçu la sanction définitive, et que les procédures ainsi que l'appel pourraient se prolonger durant une longue période.

C'est pourquoi l'avenir de ces joueurs reste lié à ce que révéleront l'affaire et les sanctions définitives, et non au seul prononcé du verdict de condamnation.