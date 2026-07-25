Le Real Madrid soumet sa deuxième offre à Leipzig, et Diomandé donne son feu vert

Le Real Madrid est proche de finaliser le recrutement de l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur du club allemand du RB Leipzig, lors du mercato estival, après que les deux parties se sont rapprochées d'un accord définitif prévoyant le transfert du joueur dans les rangs du club madrilène pour 120 millions d'euros, bonus inclus.

Selon le site français spécialisé dans les transferts « Foot Mercato », la deuxième tentative du Real Madrid pour s'attacher les services de Diomandé semble en bonne voie, après que Leipzig a rejeté la première offre, d'un montant de 100 millions d'euros, au cours des dernières heures.

D'après les mêmes sources, les dirigeants des deux clubs travaillent actuellement à mettre la dernière main à un accord d'une valeur avoisinant les 120 millions d'euros, tandis que le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre la capitale espagnole et porter le maillot merengue.

De son côté, le journaliste anglais réputé Ben Jacobs a révélé sur son compte du réseau X que le Real Madrid accélérait ses négociations avec Yan Diomandé, et que le club était désormais confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord définitif dans les prochains jours.

Le Real Madrid voit en Diomandé, âgé de 19 ans, un joueur capable d'offrir à l'équipe de multiples solutions offensives, grâce à sa capacité à évoluer sur les deux côtés de la ligne d'attaque, en plus de sa vitesse et de son habileté à changer le rythme des attaques.

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avait demandé à la direction du club de renforcer le secteur offensif avec un élément doté d'une plus grande vitesse, ce qui a fait de Diomandé l'un des noms suscitant un vif intérêt dans les couloirs du club.

Le Paris Saint-Germain était considéré comme la destination la plus proche pour Diomandé, après avoir trouvé un accord de principe avec le joueur, mais l'opération a achoppé faute d'accord avec Leipzig, qui tenait à obtenir une somme comprise entre 120 et 130 millions d'euros, tout en souhaitant conserver le joueur une saison supplémentaire sous forme de prêt.

Face à ces conditions, le club parisien a décidé de se retirer des négociations, préférant ne pas débourser un montant excessif pour boucler l'opération.

En revanche, le Real Madrid a agi en toute discrétion ces derniers jours, profitant du tapage médiatique entourant le transfert de Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le club madrilène ayant mis à profit cette atmosphère pour mener ses démarches en Allemagne et finaliser ses négociations avec Leipzig au sujet de Diomandé.