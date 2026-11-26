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Le Real Madrid réalise un excellent parcours en Ligue des champions cette saison, tant sur le plan sportif que sur le plan financier.

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Selon le quotidien Marca, la première place du club merengue en phase de ligue de la Ligue des champions se reflète clairement dans les comptes du club, qui figure actuellement en tête des clubs ayant généré le plus de recettes.

Mais l'enjeu des trois prochains matchs, outre la qualification directe pour les huitièmes de finale grâce à une place parmi les huit premiers, n'est pas moins important sur le plan financier.

Le Real Madrid s'est déjà assuré au minimum une place en barrages, mais l'objectif du club, exprimé par l'entraîneur portugais José Mourinho, est de rejoindre directement les huitièmes de finale et d'éviter une confrontation à élimination directe qui pourrait, à la mi-février, interférer avec la poursuite d'autres objectifs, à commencer par la course au titre en Liga.

Avec 15 points au compteur, le Real Madrid est désormais hors de portée des équipes classées à partir de la 25e place.

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Côté recettes, le club merengue a déjà engrangé plus de 29 millions d'euros lors de l'édition actuelle de la compétition européenne. Sur cette somme, 18,62 millions d'euros correspondent à la prime fixe de participation fixée par l'UEFA, tandis que 10,5 millions d'euros proviennent des résultats obtenus par l'équipe.

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L'UEFA verse une prime de 2,1 millions d'euros par victoire, un montant en baisse par rapport à celui en vigueur avant le changement de format de la compétition lors de la saison 2024-2025, mais qui a déjà rapporté 10,5 millions d'euros dans les caisses du club merengue.

Aucun autre club n'a réussi à afficher un sans-faute en matière de victoires, un exploit dont le Real Madrid a l'exclusivité depuis le match nul du Paris Saint-Germain face à la Roma, mercredi dernier.

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Pour autant, la première phase de la Ligue des champions peut encore rapporter davantage au club présidé par Florentino Pérez.

Le Real Madrid peut en effet empocher 11 millions d'euros supplémentaires en se qualifiant directement pour les huitièmes de finale, un objectif dont il n'est séparé que par une seule victoire, alors qu'il lui reste trois matchs à disputer face à Arsenal, au LASK et au Shakhtar.

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Cet objectif semble à sa portée. En outre, une place parmi les huit premiers rapporterait au club merengue une prime supplémentaire estimée à 2 millions d'euros.

Décrocher la prime de 9,9 millions d'euros que l'UEFA réserve au vainqueur de la phase de ligue paraît en revanche plus difficile.

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Le montant de cette prime diminue progressivement en fonction du rang de chaque équipe au classement final, jusqu'à un minimum de 275 000 euros pour l'équipe qui termine la phase à la 36e place.

Par ailleurs, le Real Madrid peut encaisser jusqu'à 6,3 millions d'euros au maximum s'il remporte ses trois matchs restants, chaque victoire étant récompensée par 2,1 millions d'euros. En cas de match nul, la prime tombe à 700 000 euros.

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En résumé, les primes en jeu pour le Real Madrid lors des trois prochaines journées de la Ligue des champions s'élèvent à 31,2 millions d'euros, soit un peu plus que ce que le club a déjà perçu, à savoir 29,1 millions d'euros.

Et tout cela n'inclut pas les autres sources de revenus supplémentaires, dont le montant ne sera connu qu'à l'issue de la compétition.

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La plus importante d'entre elles est ce que l'on appelle le « pilier valeur », un concept qui a remplacé l'ancien système de répartition des droits télévisés et qui prend en compte le classement historique de chaque club sur les cinq et dix dernières années, ainsi que la taille de son marché télévisuel.

Le Real Madrid est l'un des clubs qui perçoivent le plus d'argent à ce titre, avec une part d'environ 40 millions d'euros, versée en plusieurs fois au cours de la saison.

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Quant aux autres primes liées aux résultats, une qualification pour les quarts de finale rapporte 12,5 millions d'euros au club, tandis que la prime pour une place en demi-finales s'élève à 15 millions.

En finale, le perdant touche au moins 18,5 millions d'euros, une prime qui grimpe à 25 millions d'euros pour le vainqueur du trophée.