Le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, a de nouveau réussi à sauver la situation dans les derniers instants, pour la cinquième fois depuis le début de la saison en cours, après avoir arraché une victoire précieuse en terre grecque, grâce au brio de Fede Valverde, qui a fait étalage de ses qualités remarquables dans la frappe.

L'équipe madrilène a bouclé une nouvelle remontada, dont l'étincelle est partie après que les hôtes ont inscrit le deuxième but à la 75e minute, ce qui a fait office de sonnette d'alarme réveillant les joueurs du Real Madrid. Le public merengue a ainsi commencé à retrouver le délicieux sentiment des victoires acquises dans les derniers instants, au terme d'un match éprouvant.

Selon le journal espagnol « Sport », le Real Madrid, dirigé par José Mourinho, a commencé à faire revivre un héritage footballistique qui semblait plongé dans un long sommeil dans les couloirs du stade Santiago Bernabéu : la tradition de la remontada qui n'admet aucun compromis, et l'art d'arracher les victoires dans les derniers instants.

L'équipe madrilène a réussi, face à l'Espanyol, Elche, la Roma, Barcelone, et enfin l'équipe grecque, à décrocher des victoires palpitantes avec des buts tous venus à partir de la 87e minute, récoltant ainsi 10 points arrachés à l'impossible dans les derniers instants, et retrouvant l'esprit de compétition que Florentino Pérez cherchait à faire renaître en rappelant Mourinho.

Le match d'hier a constitué un nouvel épisode de cette série dans la nouvelle ère de Mourinho, après que l'entraîneur portugais a réussi à transposer la magie des victoires européennes vers les compétitions nationales.

La légende madrilène refait surface

Faire revivre cette tradition représente une puissante bouffée d'enthousiasme au sein du vestiaire madrilène, car remporter la victoire à un moment où le nul aurait constitué un résultat catastrophique renforce la capacité du groupe à résister psychologiquement.

Cet esprit de compétition se reflète sur le moral de toute l'équipe, après que la déception apparue sur les visages des joueurs lorsqu'ils étaient menés 1-2 s'est transformée en un grand élan moral avant la visite au stade de Mestalla, en quête d'une huitième victoire consécutive.

Préserver ce type d'épopées constitue l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'identité des grands clubs, le Real Madrid, dirigé par Mourinho, continuant d'enchaîner les victoires après en avoir signé 7 consécutives, élargissant le cercle de la peur chez ses adversaires, désormais tenus de se préparer mentalement à défendre chaque ballon jusqu'au coup de sifflet final, afin d'éviter de se retrouver confrontés à de tels scénarios palpitants, qui procurent à leurs auteurs un sentiment de joie tout en laissant une grande amertume chez le camp adverse.

Cette détermination à ne jamais abandonner et à ne considérer aucun résultat comme acquis avant le coup de sifflet final incarne la tradition que Mourinho a fait renaître au sein du Real Madrid, tandis que l'entraîneur portugais continue d'asseoir une série de victoires consécutives qui menace d'engloutir tous ses adversaires.