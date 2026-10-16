Le Real Madrid répond à Tebas : vous travaillez à ternir notre image, vous devez démissionner immédiatement

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel dans lequel il s'attaque à Javier Tebas, président de la Ligue espagnole et vice-président de la Fédération espagnole de football, après ses déclarations dans lesquelles il a comparé les méthodes de gestion de la communication du club madrilène à celles de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du régime nazi, accusant la chaîne de télévision du Real Madrid d'être un instrument au service de cette prétendue stratégie.

Le Real Madrid a affirmé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que les déclarations de Tebas sont totalement inacceptables et d'une extrême gravité, estimant que comparer les méthodes de communication du club à celles du régime nazi constitue une offense profonde, inadmissible sur les plans éthique et institutionnel, et ce même s'il a précisé qu'il ne faisait pas référence à l'idéologie nazie.

Le club madrilène a expliqué que ces propos représentent un nouvel épisode dans la série d'attaques répétées menées par Tebas contre le Real Madrid, son président et ses médias.

Il a ajouté qu'il est inacceptable d'utiliser les questions, les informations ou les opinions de journalistes, bien que ceux-ci ne soient pas liés au club, pour lui adresser des accusations et des critiques, en particulier lorsqu'il est tenu pour responsable des agissements de tiers avec lesquels il n'a aucun lien.

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Le Real Madrid a souligné que la gravité est redoublée lorsque Tebas utilise ces déclarations pour jeter le doute sur les démarches légitimes du club et de sa chaîne de télévision concernant l'affaire Negreira.

Le club madrilène a indiqué qu'il avait été contraint de s'adresser directement à l'Union européenne de football, faute d'une réponse à la hauteur de l'extrême gravité de l'affaire Negreira de la part des deux institutions dans lesquelles Tebas occupe de hautes fonctions, afin de réclamer la révélation complète de la vérité sur les paiements versés pendant des années par le Barça au vice-président du Comité technique des arbitres, ainsi que l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des compétitions.

Le Real Madrid a également exigé une réforme en profondeur du système arbitral et des structures de gouvernance, de gestion, de contrôle et de discipline au sein de la Fédération, par le renouvellement des responsables qui ont occupé des postes de direction durant cette période.

Le Real a estimé qu'il est particulièrement révélateur que Tebas, en sa qualité de président de la Ligue espagnole et de vice-président de la Fédération espagnole de football, dont dépend le Comité technique des arbitres, consacre ses efforts à ternir l'image du Real Madrid au lieu de travailler, conformément à ses responsabilités institutionnelles, à faire la lumière sur les circonstances de ces faits d'une extrême gravité et à mener la réforme indispensable du football espagnol.

Le Real Madrid a affirmé que le comportement récurrent de Tebas révèle son manque de neutralité, de respect et d'intégrité dans ses relations, autant d'éléments incompatibles avec ses responsabilités institutionnelles, soulignant que ses attaques continues contre le club et contre ceux qui réclament transparence et réforme constituent, à ses yeux, un véritable fléau qui menace le football espagnol.

Sur cette base, le Real Madrid a souligné que les déclarations de Tebas et ses agissements répétés sont inacceptables dans toute institution sportive européenne fondée sur les principes de respect, de neutralité et d'intégrité, estimant qu'ils le rendent institutionnellement inapte à poursuivre dans les fonctions qu'il occupe.

En conclusion de son communiqué, le Real Madrid a réclamé la démission immédiate de Tebas de ses deux fonctions de président de la Ligue espagnole et de vice-président de la Fédération espagnole de football.

Le club madrilène a assuré qu'il continuerait à défendre ses droits et sa position institutionnelle, et à œuvrer pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'affaire Negreira et pour que soit menée la réforme indispensable du football espagnol.



