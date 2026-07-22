Le Real Madrid a pris sa décision finale concernant le recrutement de l'international espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, selon des informations de presse.

Le journal « L'Équipe » a rapporté que la direction du club merengue a arrêté sa décision d'aller de l'avant dans sa tentative de recruter Rodri, après un changement de position du président du club, Florentino Pérez, qui n'était pas convaincu par l'opération au départ.

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Le journal a ajouté que le club madrilène estime désormais nécessaire de recruter un joueur capable d'occuper le rôle que tenait la star allemande, retraitée depuis deux ans, Toni Kroos, et qu'il a établi que Rodri est l'option la plus adaptée pour cela.

Mais le Real Madrid ne souhaite pas payer plus de 60 millions d'euros, tandis que Manchester City tient à obtenir 100 millions d'euros pour accepter de vendre le joueur.

De son côté, la chaîne « Sky Sports » a rapporté que la probabilité d'un transfert de Rodri au club merengue cet été augmente, après la tenue d'une réunion secrète dans un restaurant madrilène, qui a réuni les responsables du club et les agents du joueur, et qui s'est achevée par la décision du conseil d'administration de poursuivre les efforts pour finaliser l'opération.

La chaîne a ajouté que le Real Madrid s'apprête à proposer un contrat courant jusqu'en 2030, et travaille actuellement à trouver un accord avec Rodri sur les conditions personnelles.