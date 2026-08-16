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Federico Valverde, Aurelien TchouameniGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le Real Madrid récupère sa star pour le coup d'envoi de la Liga

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Aurélien Tchouaméni
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Le club madrilène se prépare pour le coup d'envoi de la saison

Le Real Madrid a reçu de bonnes nouvelles concernant son joueur Aurélien Tchouaméni, à quelques jours du coup d'envoi de la Liga.

Selon des informations de presse, le milieu de terrain français s'est remis de la fatigue musculaire qui l'avait écarté de la participation aux derniers entraînements de la Maison Blanche.

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La journaliste de la radio espagnole « Cope », Arancha Rodríguez, a déclaré ce dimanche que Tchouaméni devrait être prêt pour affronter l'Espanyol, samedi prochain, lors de la première journée du championnat d'Espagne.

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Tchouaméni était revenu aux entraînements du Real Madrid après sa participation avec l'équipe de France à la Coupe du monde, mais il s'était entraîné à l'écart au début en raison du problème musculaire, avant que son état ne s'améliore et qu'il ne se rapproche d'un retour complet.

La Maison Blanche disputera son dernier match amical face à Schalke 04, ce dimanche, avant le début de son parcours officiel contre l'Espanyol, qui recevra sur ses terres.


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