Le Real Madrid a reçu de bonnes nouvelles concernant son joueur Aurélien Tchouaméni, à quelques jours du coup d'envoi de la Liga.

Selon des informations de presse, le milieu de terrain français s'est remis de la fatigue musculaire qui l'avait écarté de la participation aux derniers entraînements de la Maison Blanche.

À lire aussi

Fidèle à sa demande : Manchester City frappe Barcelone pour la troisième fois

Le président de Besiktas : l'entraîneur ne voulait pas de Salah, et j'ai fourni de gros efforts pour le convaincre

La journaliste de la radio espagnole « Cope », Arancha Rodríguez, a déclaré ce dimanche que Tchouaméni devrait être prêt pour affronter l'Espanyol, samedi prochain, lors de la première journée du championnat d'Espagne.

Tchouaméni était revenu aux entraînements du Real Madrid après sa participation avec l'équipe de France à la Coupe du monde, mais il s'était entraîné à l'écart au début en raison du problème musculaire, avant que son état ne s'améliore et qu'il ne se rapproche d'un retour complet.

La Maison Blanche disputera son dernier match amical face à Schalke 04, ce dimanche, avant le début de son parcours officiel contre l'Espanyol, qui recevra sur ses terres.



