Le Real Madrid reçoit une très mauvaise nouvelle avant le Clásico

Thibaut Courtois ne pourra pas jouer contre le FC Barcelone dimanche soir. Le gardien belge est malade et sera remplacé par Andriy Lunin.

Le gardien ukrainien, qui compte seize sélections, n’a pas encore disputé de match avec le Real Madrid cette saison. Sa dernière rencontre remonte au 3 mai 2026, face à l’Espanyol en championnat (victoire 0-2).

Dimanche soir, Lunin gardera les buts du Real Madrid au Spotify Camp Nou. Si le Barça remporte le match, le club comptera neuf points d’avance sur le Real.

Courtois va prolonger son contrat avec le Real Madrid. L’international belge a déclaré la semaine dernière vouloir terminer sa carrière à Madrid.

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Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone débutera dimanche soir à 21 h 00 et sera diffusé en intégralité sur Ziggo Sport.