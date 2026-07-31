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Khaled Mahmoud

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Le Real Madrid reçoit un nouveau coup dur : les détails de la blessure de sa star et la durée de son absence

D. Huijsen
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Les blessures continuent de poursuivre le Real Madrid avant le début de la saison

Le Real Madrid a essuyé un nouveau contretemps lors de sa préparation pour la nouvelle saison, le jeune défenseur Dean Huijsen ayant rejoint la liste des blessés après avoir contracté une légère déchirure musculaire à la jambe droite.

Selon le quotidien espagnol « Marca », cette blessure devrait éloigner le joueur des terrains pendant environ deux semaines, le privant officiellement de participer à la rencontre de demain face au club italien de la Fiorentina, quelques jours seulement après la blessure de son coéquipier Raúl Asencio.

Ces absences en défense compliquent davantage les calculs du staff technique de la Maison Blanche durant cette phase de préparation, notamment avec l'absence prolongée d'un groupe de joueurs pour diverses raisons.

L'Allemand Antonio Rüdiger poursuit son programme de réadaptation afin de retrouver sa forme physique et technique après son récent retour aux entraînements collectifs, tandis que le jeune Franco Mastantuono est absent du stage, le club l'ayant écarté de la liste pour lui chercher une option de prêt appropriée durant le mercato actuel.

Rappelons que le Real Madrid a disputé deux matchs amicaux jusqu'à présent : il s'est imposé face à Alcorcón sur le score d'un but à zéro le vendredi 24 juillet, et a également battu Leganés (4-1) mardi dernier.

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