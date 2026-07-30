Le Real Madrid s'est invité de manière surprenante dans la course à la signature du phénomène offensif Carlos Espí, attaquant de Levante, un rebondissement inattendu qui pourrait bouleverser les équilibres du mercato estival.

Un rapport des journaux « Marca » et « Onda Cero Valencia » a révélé que l'attaquant de 21 ans est désormais très convoité en Europe, après avoir mené Levante au maintien grâce à des performances exceptionnelles lors de la seconde moitié de la saison, inscrivant 11 buts en 25 matches, tous après le mois de janvier, ce qui a poussé Luis de la Fuente à l'inclure dans sa liste préliminaire pour la Coupe du monde.

Bien que sa clause libératoire, fixée à 25 millions d'euros, ait incité des clubs de Premier League et de Serie A à se mobiliser pour l'activer, le joueur né à Tavernes de la Valldigna préfère rester en Espagne, ce qui explique son absence lors du dernier match amical de son équipe, selon les sources.

Le nom d'Espí avait été largement associé à l'Atlético Madrid, mais l'hésitation des Rojiblancos à conclure l'affaire a ouvert la porte à Villarreal et au Real Madrid, où le joueur s'assurerait une participation à la Ligue des champions.

Selon ce qu'ont confirmé les journalistes Juan Arién et Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid étudie la possibilité de recruter Espí pour remplacer Gonzalo García, parti à Fulham pour évoluer sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, ce qu'a également confirmé le journal « As ».

Levante, dirigé par Íñigo Pérez, a besoin de liquidités pour finaliser d'autres transferts, c'est pourquoi le transfert du jeune attaquant, considéré comme une affaire gagnante à tous points de vue, devrait être conclu avant la fin de cette semaine.