Le Real Madrid prend une longueur d'avance sur le Barça dans la course au « petit Messi »

La concurrence s'intensifie entre le Barça et le Real Madrid pour recruter le talent anglais JJ Gabriel, attaquant de Manchester United, après que le joueur de 16 ans a décidé de quitter Old Trafford, dans un contexte où son avenir devrait être tranché lors du marché des transferts hivernal de janvier 2027, malgré la persistance d'obstacles administratifs susceptibles d'affecter la conclusion de l'opération.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, correspondant de la chaîne « Sky Allemagne », les parties concernées visent à finaliser le départ de Gabriel en janvier prochain, tandis que de grands clubs européens, parmi lesquels le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, suivent la situation du joueur, sans que le club allemand ait formulé une offre officielle jusqu'à présent.

Surnommé « le petit Messi » grâce à son talent et à ses qualités individuelles, Gabriel suscite un intérêt croissant des deux géants du football espagnol. Des informations évoquent l'optimisme du Real Madrid quant à sa capacité à boucler le dossier, le Barça restant un concurrent de premier plan dans la course à la signature du jeune attaquant, sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise sur sa prochaine destination.

De son côté, Manchester United cherche à inverser la tendance et à conserver le joueur, mais ses chances semblent limitées.

La BBC a indiqué que Gabriel se trouve actuellement en Espagne, où il s'entraîne sous la supervision d'un préparateur physique personnel, au moment même où son avenir sportif se dessine.

Les démarches administratives apparaissent comme l'un des principaux obstacles à son transfert, puisque la possibilité pour le joueur d'obtenir un passeport européen est à l'étude, ce qui faciliterait son arrivée dans un club de l'Union européenne.

Sur le plan financier, le quotidien « The Guardian » a indiqué que Manchester United pourrait ne percevoir qu'une indemnité de formation proche de 350 000 livres sterling si le joueur rejoint un club en dehors de l'Angleterre, un montant qui pourrait être très inférieur à sa valeur potentielle sur le marché des transferts.