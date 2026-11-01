Le Real Madrid a signé dimanche une belle victoire en Liga. Les hommes de José Mourinho se sont imposés 0-3 face au Racing Santander, qui avait déjà encaissé les trois buts, inscrits par Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Yan Diomandé, avant la pause. Le Real est désormais troisième avec 27 points, derrière l’Atlético Madrid (28) et le leader, le FC Barcelone (30).

Thibaut Courtois a retrouvé sa place dans le but du Real. Le gardien avait manqué le Clásico remporté la semaine dernière (1-2) pour cause de maladie. Denzel Dumfries a débuté sur le banc et y est resté pendant toute la rencontre. Mourinho lui a préféré Trent Alexander-Arnold, alors qu’il ne pouvait toujours pas compter sur Vinícius Júnior, suspendu.

Le Real a pris un départ en trombe et obtenu un penalty après une dizaine de minutes de jeu, à la suite d’une faute de Matteo Prati. Mbappé s’est chargé de le tirer et a marqué, inscrivant ainsi au moins un but pour le cinquième match consécutif.

La première mi-temps n’était pas encore à sa moitié que le Real doublait la mise. Malgré la forte pression de son adversaire direct, Mbappé est parvenu à transmettre le ballon à Arda Güler, qui avait déjà repéré l’appel de Bellingham. Parfaitement servi, l’Anglais a éliminé le gardien Julen Agirrezabala avant de pousser le ballon au fond des filets : 0-2.

Le temps fort du match est survenu dix minutes avant la pause. Un corner du Real semblait d’abord ne rien donner, mais Diomandé en a décidé autrement. L’Ivoirien de 19 ans a récupéré le ballon repoussé juste à l’extérieur de la surface et a frappé sans contrôle, envoyant une frappe puissante dans la lucarne.

Le Real n’a plus jamais été inquiété au cours d’une seconde période pauvre en occasions. L’équipe de Mourinho a clairement levé le pied, tandis que le Racing manquait de qualité pour mettre le club royal en difficulté. À vingt minutes de la fin, l’arbitre José Luis Munuera Montero a semblé offrir une chance au Racing en lui accordant un penalty pour une main d’Aurélien Tchouaméni.

Les images ont toutefois montré que le ballon avait touché le bras du Français après avoir rebondi sur son propre pied, et non sur celui de Prati. Montero est donc revenu sur sa décision. En fin de match, le Real est passé plusieurs fois près du 0-4, mais le Racing, classé seizième, y a échappé.