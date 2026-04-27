« Le Real Madrid négocie avec un candidat de premier plan totalement inattendu »

Le Real Madrid explore une piste surprenante pour son futur entraîneur principal. Selon Cadena COPE, le président Florentino Pérez aurait contacté directement Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine.

Le club merengue évoque ainsi un nom jusqu’ici peu cité avec insistance. Scaloni, sacré champion du monde 2022 avec l’Argentine, est désormais perçu comme un entraîneur de renommée internationale.

Le club merengue a récemment mis fin à la mission d’Álvaro Arbeloa, entraîneur par intérim, suite à une saison décevante. La direction cherche désormais un technicien capable de rétablir l’équilibre dans le vestiaire, miné par des dissensions internes depuis plusieurs mois.

Selon El Mundo, le club recherchait un grand nom à l’autorité reconnue, à la fois fin tacticien et capable de gérer des stars. Une combinaison jugée essentielle pour réussir la reconstruction.

Plusieurs candidats ont déjà été évoqués : Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps et José Mourinho. Scaloni apparaît désormais comme l’option la plus crédible.

À la tête de l’Albiceleste depuis 2018, il a mené la sélection au titre mondial 2022 et à deux conquêtes de la Copa América.

En tant que joueur, Scaloni possède déjà un passé en Espagne : il a évolué plusieurs saisons au Deportivo La Corogne, avec lequel il a remporté le titre national en 2000. Son expérience d’entraîneur au niveau des clubs reste toutefois limitée, se résumant à une brève période comme assistant à Séville.