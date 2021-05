Le Real Madrid ne fera AUCUN prisionnier cet été

Le Real Madrid préparerait un énorme nettoyage d'été et ne fera aucun prisonnier au mercato.

Le Real Madrid est sur le point de changer son approche des dépenses cet été, car il cherche à vendre et à ne pas prêter des joueurs qui ne feront pas partie de l'équipe première.

La raison derrière cela est que Los Blancos veulent générer autant d'argent que possible afin de financer des signatures.

On pense que Florentino Perez regarde Kylian Mbappé comme sa cible numéro un cet été, mais l'attaquant du Paris Saint-Germain ne viendra pas à bon marché, bien qu'il ne reste plus qu'un an sur son contrat.

Ce changement de planification signifie qu'un certain nombre de joueurs actuellement prêtés par le Real Madrid pourraient faire des départs permanents dans la fenêtre à venir.

Cette liste comprend Brahim Diaz (prêté à l'AC Milan), Dani Ceballos (Arsenal), Jesus Vallejo (Grenade), Luka Jovic (Eintracht Francfort) et Take Kubo (Getafe). À moins de changements majeurs, tels qu'un nouvel entraîneur souhaitant leur donner une chance, ces joueurs n'auront probablement pas d'avenir au Real Madrid, le club cherchant maintenant à tirer profit de leurs chances de jouer ailleurs.

Il pourrait cependant y avoir quelques exceptions, Martin Odegaard étant le principal. Le milieu de terrain norvégien, actuellement prêté à Arsenal, devrait faire partie de l'équipe première de Los Blancos la saison prochaine, d'autant plus qu'Isco pourrait être sur le point de partir.

Ailleurs, un autre prêt devrait être sollicité pour Reinier Jesus, qui a à peine joué au Borussia Dortmund cette saison, tandis que la Roma devrait essayer de signer définitivement Borja Mayoral.

Le Real Madrid cherchera également à céder de Gareth Bale, qui n'a pas réussi à briller à Tottenham. Il retournera dans la capitale espagnole, puis son avenir sera décidé, avec une vente plutôt que de lui permettre de partir gratuitement.