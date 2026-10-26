Le Real Madrid met fin à la série dorée du Barça

Le Barça a conclu une semaine à oublier par une défaite face au Real Madrid en Liga, l'équipe de l'entraîneur José Mourinho ayant réussi à déchiffrer le jeu des Blaugrana, sur leur terrain et au milieu de leurs supporters.

Le journal Sport a indiqué que le Real Madrid est devenu la première équipe à réussir à s'imposer dans l'antre du Barça, au stade Spotify Camp Nou en championnat national, depuis sa rénovation.

Le Barça ne connaissait plus le goût de la défaite sur son terrain en Liga depuis la rénovation de son stade. Depuis la large victoire contre l'Athletic Bilbao, avec laquelle l'équipe catalane avait inauguré le stade Spotify Camp Nou sur le score de 4-0, la formation avait enchaîné 18 victoires consécutives à domicile, inscrivant 58 buts et n'en encaissant que 11.

Mais la magnifique série du Barça s'est arrêtée lors d'un Clasico où les hommes de l'entraîneur Hansi Flick n'ont en aucun cas offert une prestation proche de leur meilleur niveau, même s'ils ne méritaient pas non plus la défaite.

Le journaliste Oriol Jové, de la radio RAC 1, qui comptabilise également la victoire sur le Real Majorque lors du match d'adieu du stade avant le début des travaux de rénovation, sur le score de 3-0, a souligné que le Barça n'avait réalisé une série de 19 victoires consécutives au stade Spotify Camp Nou qu'à 3 autres occasions au cours de son histoire : entre 1958 et 1960, de fin 1973 à fin 1974, et entre 2012 et 2014.

L'équipe de l'entraîneur Flick n'avait perdu qu'un seul match sur son terrain depuis son retour au stade, et c'était face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du premier match que le Barça perd sur son stade depuis sa réouverture. Malgré un parcours parfait en Liga, l'équipe catalane avait perdu la saison dernière face à l'Atlético Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, sur le score de 0-2.