Le Real Madrid dispute une nouvelle confrontation face à Valence en Liga, dans un contexte de nette supériorité du club madrilène lors des dernières oppositions entre les deux équipes. Mais cette rencontre comporte en même temps une statistique historique que les hôtes cherchent à éviter.

Le Real Madrid se rendra sur le terrain de Valence demain samedi, dans le cadre de la 12e journée de Liga, sachant que les Merengues occupent la troisième place avec 27 points, tandis que l'équipe des Chauves-souris pointe à l'avant-dernière place avec seulement 9 points.

Le Real Madrid cherche à décrocher la victoire afin de bousculer le FC Barcelone en tête du classement (30 points), en attendant le résultat du match du club catalan face à l'Atlético Madrid, après-demain dimanche.

Selon les statistiques d'« Opta », Valence a perdu ses deux derniers matchs face au Real Madrid en Liga, et n'a pas réussi à marquer lors de ces deux rencontres.

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L'équipe n'avait plus subi trois défaites consécutives face au Real Madrid dans cette compétition depuis février 2023, lorsqu'elle avait perdu 4 matchs de suite face au club madrilène.

De même, Valence n'avait plus échoué à faire trembler les filets face au Real Madrid lors de trois oppositions consécutives en Liga depuis octobre 1987, soit depuis 39 ans.

À l'inverse, le Real Madrid a réussi à engranger des points lors de ses trois dernières visites au stade de Valence en Liga, avec deux victoires et un nul, et il s'est également imposé lors de ses deux dernières visites au stade de « Mestalla ».

Le Real Madrid cherche à prolonger cette série à l'extérieur, sachant que la dernière fois où l'équipe avait engrangé des points lors de 4 visites consécutives au stade de Valence en Liga remonte à décembre 2013, lorsqu'elle avait réalisé une série de 5 visites consécutives sans défaite.