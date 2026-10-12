Le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal, mais la rencontre a laissé derrière elle bien plus que de simples 3 points.

Selon le journal Marca, l'expulsion de Vinicius, les protestations de Mourinho, la tension accumulée et le bilan disciplinaire – 6 cartons jaunes et un carton rouge pour la Maison Blanche – ont dessiné un tableau que l'entraîneur veut éviter à tout prix, afin que la colère ne se transforme pas en un problème qui se retourne contre sa propre équipe.

Mourinho a terminé la rencontre dans un état de colère exceptionnel. Le technicien portugais est passé de la célébration aux côtés de Vinicius du but qui allait donner au Real Madrid l'avantage 2-0, à un geste des mains sur la tête lorsque l'assistance vidéo à l'arbitrage a annulé la réalisation, avant que l'affaire ne se termine par l'expulsion du joueur brésilien.

À partir de cet instant, la rencontre est entrée dans une atmosphère extrêmement tendue, les protestations se sont multipliées, le ton des contestations est monté depuis les bancs de touche, et le Real Madrid a été contraint de tenir à 10.

L'image la plus parlante est venue après le coup de sifflet final. Mourinho a décidé de ne pas se présenter devant les médias, une décision qui, selon les informations de Marca, visait à éviter de tenir des propos susceptibles de lui valoir une sanction et de menacer sa participation au Clasico. L'entraîneur a choisi de garder le silence plutôt que d'alimenter une polémique restée très présente après la rencontre.

Dans le vestiaire, la victoire n'a pas effacé le sentiment de mécontentement. L'impression d'injustice liée à certaines décisions arbitrales s'est mêlée au soulagement d'avoir engrangé 3 points importants. Pour autant, Mourinho sait que la colère, aussi compréhensible soit-elle de la part de ses joueurs, peut aussi se transformer en arme à double tranchant si elle commence à influer sur leur comportement et sur leur niveau de performance.

L'expulsion de Vinicius constitue l'exemple le plus frappant des conséquences que peut laisser une soirée de ce genre. Le joueur brésilien s'est excusé auprès de ses coéquipiers et des supporters, mais la rédaction du rapport de l'arbitre ouvre la porte à une sanction qui pourrait le priver de matches importants.

C'est précisément ce scénario que Mourinho veut éviter. Le technicien portugais ne demande pas à l'équipe d'oublier ce qui s'est passé, et il ne s'attend pas à ce que le mécontentement disparaisse du jour au lendemain. Il veut en revanche que ses joueurs soient capables de canaliser leur colère dans la bonne direction, sans perdre leur concentration, et qu'ils empêchent les protestations, les cartons et les réactions impulsives de prendre le pas sur le football lui-même.

Les risques dépassent la simple polémique arbitrale ou un cas d'expulsion. Avec une saison éprouvante qui attend l'équipe et des matches décisifs à l'horizon, le Real Madrid ne peut pas se permettre de laisser chaque fait de jeu litigieux l'entraîner dans une spirale de tension, de sanctions et d'usure.

La question de l'arbitrage reste entre les mains de Mourinho et des dirigeants du club ; la réponse de l'équipe, elle, doit se faire sur le terrain. L'idée est claire : le technicien portugais ne veut pas que cette crise fasse chuter l'équipe ou porte atteinte à son parcours.