Le Real Madrid s’apprête à mener une vaste opération de départs lors du mercato estival en cours. Quatre joueurs ont été placés sur la liste des transferts afin de rapporter entre 135 et 150 millions d’euros, fonds nécessaires pour financer les nouvelles recrues réclamées par l’entraîneur José Mourinho, une initiative qui traduit la volonté du président Florentino Pérez de restructurer profondément l’effectif.

Selon le site proche du club Defensa Central, les Merengues envisagent de céder Raúl Asensio, Fran García, Camavinga, et Gonzalo García, après avoir déjà encaissé plusieurs millions d’euros grâce au transfert de Neco Baz. L’objectif est de réinvestir ces fonds pour recruter un défenseur central de haut niveau et un milieu de terrain créatif, sans exclure l’arrivée d’un nouvel attaquant.

Le processus de purge a d’ailleurs commencé hier, vendredi, avec le départ de Dani Ceballos, les deux parties ayant convenu de résilier son contrat. Le club a préféré se débarrasser de son salaire et le libérer sans indemnité, une décision qui fait suite aux départs précédents de David Alaba et Dani Carvajal.

Le club évalue Raúl Asensio, pur produit de la cantera originaire des îles Canaries, à environ 25 millions d’euros. Son départ s’annonce toutefois complexe en raison de son salaire élevé, conséquence d’une récente prolongation de contrat, et du fait que Mourinho lui a déjà signifié qu’il ne rentrait pas dans ses plans.

Fran García, évalué à 20 millions d’euros, se trouve dans une situation proche, même si son salaire est un peu plus modeste. Pour Camavinga, le problème est double : le refus du Français de partir et son salaire exorbitant, qui constituent un obstacle pour de nombreux clubs intéressés, le club estimant sa valeur à environ 50 millions d’euros.

En revanche, Gonzalo García est le plus susceptible de partir parmi les quatre, puisqu’il a reçu des offres concrètes et que son salaire est relativement modeste, tandis que le Real Madrid estime sa valeur à environ 40 millions d’euros, même si son départ n’est pas aussi certain que celui des autres joueurs dont Mourinho souhaite se débarrasser à tout prix.

Pérez sait qu’il doit se séparer de ces éléments pour satisfaire Mourinho et poursuivre la progression de l’équipe, mais le départ possible de trois produits maison complique la construction du groupe final, d’autant que la clôture du mercato approche dans deux mois.