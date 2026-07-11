Le Real Madrid et sa star brésilienne Vinícius Júnior ont fixé une date butoir pour trancher l’avenir du joueur avant le début de la préparation de la nouvelle saison.

Selon le journal « AS », les deux parties ont déjà échangé et prévu de se retrouver dans les derniers jours de ce mois pour finaliser la prolongation du contrat.

L’attaquant brésilien a réitéré son souhait de rester au club, où il portera bientôt le brassard de vice-capitaine de l’équipe entraînée par José Mourinho.

Comme ils l’ont déjà fait par le passé, les dirigeants madrilènes préfèrent attendre la fin des vacances pour finaliser les prolongations de contrat.

Après quelques jours d’incertitude, l’optimisme et la confiance dans la possibilité de trouver un accord ont repris le dessus.

Le Brésilien a réitéré son engagement auprès du président et de la direction, se disant prêt à parapher un nouveau bail.

Toute offre ayant une durée de validité, celle du Real Madrid ne fait pas exception, mais le rapprochement récent entre les deux parties laisse entrevoir une issue favorable sous un mois.