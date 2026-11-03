Le Real Madrid a commencé à bouger tôt pour planifier l'avenir du poste de gardien de but, alors que Thibaut Courtois approche des dernières étapes de sa carrière, après avoir placé le Néerlandais Bart Verbruggen, gardien de Brighton, parmi ses options potentielles pour protéger les cages de la formation madrilène au cours des prochaines années.

Le journal « Sport Bild » a rapporté, citant le journaliste Ben Fernández Santos, la confirmation que le Real Madrid surveille l'évolution du niveau du gardien néerlandais, qui a attiré l'attention par ses prestations en Premier League anglaise, suscitant l'intérêt de plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances avec Brighton et la sélection néerlandaise.

Verbruggen, âgé de 24 ans, représente l'un des éléments essentiels dans les rangs de Brighton et possède une expérience internationale malgré son jeune âge.

Le gardien a récemment livré une prestation remarquée face à Manchester City, après avoir gardé sa cage inviolée lors de la rencontre qui s'est soldée par une victoire de son équipe à l'extérieur sur le score d'un but à zéro.

La date d'expiration du contrat de Verbruggen avec Brighton, fixée à 2028, constitue l'un des facteurs susceptibles de faire de son recrutement une option appropriée pour le Real Madrid, d'autant que cette échéance coïncide avec la date prévue pour la fin du contrat de Courtois, si le gardien belge finalise sa prolongation jusqu'à cette même année.

L'intérêt du Real Madrid pour le gardien néerlandais ne signifie pas que le club s'apprête à se séparer de Courtois à l'heure actuelle, les pronostics indiquant que le Belge est proche de prolonger son contrat jusqu'en 2028, lorsqu'il aura atteint l'âge de 36 ans, ce qui offre à la direction l'occasion de planifier l'après-Courtois sans précipitation.

L'intérêt du Real Madrid pour l'avenir ne se limite pas à Verbruggen, le nom du club ayant été associé au cours des derniers mois à plusieurs gardiens de but, parmi lesquels le Portugais Diogo Costa, le Français Guillaume Restes et l'Italien Gianluigi Donnarumma, aux côtés de Lucas Bruggmans et de l'Espagnol David Raya.

Pour autant, il n'est pas encore clair si le suivi de Verbruggen se transformera en une démarche officielle pour le recruter, mais son nom figure désormais parmi les options envisagées par la direction du Real Madrid, qui cherche à assurer l'avenir du poste de gardien de but avant la fin de la période de Courtois avec l'équipe.