Le Real Madrid explose de colère : 171 fautes ravivent une nouvelle polémique avec l'arbitrage

Les joueurs du Real Madrid traversent une période de colère et de mécontentement en raison de ce qu'ils perçoivent comme une indulgence arbitrale excessive envers leurs adversaires, après que la confrontation face à Valence au stade Mestalla a vu l'équipe subir un grand nombre de fautes, un épisode qui a ravivé un sentiment grandissant au sein du vestiaire quant à l'absence de protection arbitrale.

Selon le journal espagnol « As », les joueurs du Real Madrid estiment que leur équipe subit un nombre considérable de fautes sans protection suffisante, considérant qu'il existe un dysfonctionnement nécessitant une intervention.

Le mécontentement a atteint son paroxysme après la rencontre de Mestalla, au cours de laquelle 26 fautes ont été comptabilisées en faveur de l'équipe madrilène, soit une faute toutes les trois minutes et demie, faisant de ce match celui où le Real Madrid a subi le plus de fautes au cours de l'actuelle saison de Liga.

Ce chiffre est exceptionnel, alors que règne au sein du club le sentiment que ce qui s'est produit est devenu habituel.

Le sentiment d'une injustice arbitrale à l'encontre du Real Madrid n'est plus une nouveauté, puisqu'il est exprimé publiquement et quotidiennement via la chaîne officielle du club. La nouveauté, cette fois, est que la question s'est étendue au vestiaire de l'équipe, la confrontation face à Valence étant devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans un climat de forte colère parmi les joueurs.

Les chiffres soutiennent le point de vue des joueurs du Real Madrid, à commencer par les derniers matches, puisque les relevés de la société de statistiques « Opta » confirment que l'équipe madrilène a été victime des trois matches les plus fournis en fautes, ses adversaires ayant commis 26 fautes ou plus au cours des dernières saisons de Liga.

La rencontre d'hier occupe la deuxième place à égalité avec le match face à Getafe en décembre 2024, au cours duquel les adversaires avaient également commis 26 fautes contre le Real Madrid, tandis que l'équipe avait subi 27 fautes lors d'un autre match en octobre 2025, là encore face à Getafe.

Des chiffres saisissants

En revenant à la saison en cours, le Real Madrid est en tête de la liste des équipes les plus exposées aux fautes en Liga, devançant tous ses concurrents, avec 171 fautes comptabilisées en 12 journées, soit une moyenne de 14,2 fautes par match.

Racing arrive en deuxième position avec un total de 161 fautes, suivi de Séville avec 155 fautes. Mais ce qui frappe dans cette statistique, c'est le grand écart entre le Real Madrid et ses concurrents directs, puisque l'Atlético de Madrid occupe la troisième place en partant du bas de la liste des équipes les plus exposées aux fautes avec 113 fautes, tandis que le Barça arrive en deuxième position en partant du bas avec 108 fautes.

En calculant l'écart, il apparaît que l'Atlético de Madrid a subi 58 fautes de moins que le Real Madrid, tandis que le total du Barça est inférieur à celui de l'équipe madrilène de 63 fautes.

Qu'en est-il des joueurs ?

Au niveau des joueurs, le tableau n'est guère différent, puisque Jude Bellingham est en tête de la liste des joueurs les plus exposés aux fautes en Liga avec 31 fautes, devançant nettement son plus proche poursuivant, Pablo Ibáñez, qui a subi 26 fautes.

Cette statistique révèle deux faits marquants, le premier étant que quatre joueurs du Real Madrid figurent parmi les dix joueurs les plus exposés aux fautes de la compétition, puisque Vinicius Junior et Kylian Mbappé occupent la cinquième place à égalité avec 23 fautes chacun, tandis qu'Arda Güler arrive à la dixième place avec 21 fautes.

En revanche, il faut descendre jusqu'à la treizième place pour trouver le premier joueur du Barça sur la liste, à savoir Lamine Yamal avec 18 fautes, tandis que le premier joueur de l'Atlético de Madrid n'apparaît qu'à la trente-sixième place, à savoir Giuliano Simeone avec 14 fautes.

La confrontation de Mestalla a accentué le sentiment d'absence de protection arbitrale au sein du vestiaire du Real Madrid, où les joueurs estiment que la situation a dépassé les limites acceptables.

Au cours du match face à Valence, Bellingham n'a, de façon surprenante, subi qu'une seule faute, mais cela s'explique par la concentration des fautes sur d'autres joueurs, puisque Mbappé en a subi six, Arda Güler quatre, et Marc Cucurella quatre.

Ce dernier a été présent dans plusieurs duels directs avec Mafeo, qui ont donné lieu à des situations qui auraient pu justifier le recours au carton jaune, mais qui n'ont pas été sanctionnées comme telles. C'est l'un des points essentiels du mécontentement au sein du club, puisque les joueurs estiment que les arbitres auraient pu intervenir davantage dans des matches où les fautes ne se contentent pas d'être répétées, mais atteignent un niveau submergeant.

Le désaccord des joueurs avec Mourinho

Dans ce contexte, Bernardo Silva, connu pour sa discrétion, s'est fait le porte-parole de ses coéquipiers après le match, déclarant depuis le stade Mestalla : « Ce fut un match difficile, dans une ambiance difficile également, face à une équipe agressive. Et l'arbitre leur avait aussi permis de jouer avec beaucoup de force et d'agressivité, ce qui a rendu les choses difficiles pour nous. »

Les propos du joueur ont reflété un sentiment répandu parmi ses coéquipiers, bien qu'ils contrastent avec les grands éloges de José Mourinho à l'égard de l'arbitre Hernández Maeso, dont il a qualifié la prestation de « tout simplement remarquable ».

Néanmoins, le sentiment dominant au sein du vestiaire du Real Madrid demeure clair, et il réside dans la conviction des joueurs que les arbitres permettent aux adversaires de commettre beaucoup de fautes sans intervention suffisante.

Le Real Madrid estime qu'il existe une différence entre subir des fautes et en subir un tel nombre, un point de vue des joueurs que les chiffres viennent conforter.

Le Real Madrid se dirige désormais vers la trêve internationale, où ses joueurs porteront leur attention sur leurs sélections, mais cette question reviendra sur le devant de la scène dès la reprise des compétitions, car il ne s'agit pas d'un seul match, mais de l'accumulation de nombreux événements sur une longue période.

Que ce sentiment soit entièrement justifié ou non, il représente désormais l'atmosphère dominante au sein du Real Madrid, où les joueurs ont l'impression de ne trouver ni pitié ni protection, et de vivre sous le poids des interventions violentes et des fautes répétées.