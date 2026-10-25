Les délégations du Real Madrid et du Barça sont arrivées au Camp Nou pour préparer le Clasico tant attendu, ce dimanche soir, dans le cadre de la Liga, au milieu d'une grande attente du public pour cette rencontre qui oppose les deux rivaux historiques.

Le bus du Real Madrid avait quitté l'hôtel « Intercontinental » à Barcelone il y a quelques instants, en direction du Camp Nou, pour entamer les derniers préparatifs avant la rencontre attendue.

De son côté, la délégation du Barça avait quitté l'hôtel « Torre Melina Gran Meliá Barcelona » en direction du même stade, après que les joueurs du club catalan eurent achevé leurs préparatifs sur le lieu de résidence, donnant ainsi le coup d'envoi du compte à rebours avant le match.

Cette rencontre revêt une grande importance dans la course au titre de la Liga, dans un contexte de lutte permanente entre le Real Madrid et le Barça, chaque équipe souhaitant remporter ce sommet à son avantage et consolider sa position au classement.