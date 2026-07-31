Le club espagnol du Real Madrid a officiellement annoncé la finalisation du transfert du jeune défenseur de l'équipe « Castilla », Victor Valdepeñas, vers la Fiorentina en Italie. Le produit de l'académie de la Maison Blanche quitte le club après un accord portant sur sa vente pour huit millions d'euros, en échange de la cession de la moitié des droits sportifs du joueur.

Le latéral gauche de 19 ans va entamer une nouvelle expérience dans sa carrière en signant un contrat qui court jusqu'en 2031 avec la Viola, lui qui n'a disputé qu'une seule rencontre en Liga avec l'équipe première du Real la saison dernière, sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso, face au Deportivo Alavés, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Le Real Madrid percevra huit millions d'euros grâce à cette opération, tout en conservant 50 % de la valeur de toute future vente du joueur. Ce transfert intervient à la veille du match amical prévu entre les deux équipes samedi.

La Maison Blanche a publié un communiqué officiel dans lequel elle a fait ses adieux à son jeune joueur : « Le Real Madrid et la Fiorentina sont parvenus à un accord pour le transfert de notre joueur Victor Valdepeñas. Valdepeñas a rejoint le Real Madrid en 2018, à l'âge de 11 ans, et a fait partie de notre académie de jeunes pendant six saisons. Au cours de la saison dernière, il a connu ses débuts avec l'équipe première et a été sacré champion de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA. Le Real Madrid remercie Valdepeñas pour son engagement durant toutes ces années et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape de leur vie. »