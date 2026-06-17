Le Real Madrid s’apprête à entamer des négociations avec Chelsea au sujet d’Enzo Fernández, comme l’indiquent notamment Ben Jacobs et Matteo Moretto. Le club londonien est disposé à le laisser partir, mais souhaite en tirer une somme colossale.

Selon Jacobs, Chelsea a fixé son prix à 120 millions de livres sterling, soit près de 140 millions d’euros. Le milieu de terrain argentin se montre depuis longtemps réceptif à l’idée de rejoindre le Santiago Bernabéu.

En avril, le joueur de 25 ans avait déjà fait part de son intérêt pour le club merengue, cequi lui avait valu deux matchs de suspension de la part des Blues. Cet été, le vice-champion du monde pourrait donc voir son vœu exaucé.

Le président Florentino Pérez, réélu en juin, a promis des investissements importants après une saison blanche, et a déjà lancé un vaste plan de renforcement.

Les arrivées de Bernardo Silva et Marc Cucurella sont déjà actées, tandis qu’Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries ont également rejoint le club, mais n’ont pas encore été officiellement présentés dans la capitale espagnole. Fernández devrait devenir la cinquième recrue.

Le club merengue pourrait ainsi battre son record de transfert, jusqu’ici détenu par Jude Bellingham, recruté 127 millions d’euros auprès du Borussia Dortmund.

Un chèque inférieur à 140 millions d’euros ne suffira pas à convaincre les Blues, qui n’ont aucun problème à conserver « El Músico » sous contrat jusqu’en 2032, un atout de taille dans les discussions.

Outre Fernández, les noms de Rodri (Manchester City) et de Mateus Fernandes (West Ham United) circulent également pour renforcer le milieu madrilène, ce dernier suscitant aussi l’intérêt de Manchester United.