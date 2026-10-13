Partager Suivez GOAL sur Google

Signaux positifs pour le Real Madrid

Publicité

La course à la signature du jeune talent anglais JJ Gabriel, joueur de Manchester United, est entrée dans sa phase décisive, dans un contexte où plusieurs informations évoquent un optimisme croissant du Real Madrid quant à sa capacité à conclure l'opération au détriment du Barça.

Âgé de 16 ans, Gabriel est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs issus de l'académie de Manchester United ces dernières années, et il a manifesté son intention de quitter Old Trafford.

Selon le journaliste Ramon Alvarez, l'optimisme grandit au sein du Real Madrid quant à la possibilité de finaliser le transfert, en raison du travail effectué par le club avec le joueur et de sa conviction que ce dernier peut obtenir un passeport irlandais ou chypriote.





Ce dossier constitue le principal obstacle à un transfert de Gabriel vers un club européen, ce qui fait de toute avancée sur ce point une étape importante vers la conclusion de l'opération.

Publicité Publicité

Gabriel avait formulé plusieurs exigences auprès de Manchester United, parmi lesquelles la garantie de temps de jeu avec l'équipe première ainsi qu'un contrat lucratif, des demandes refusées par le club anglais. Le transfert devrait se concrétiser lors du marché hivernal de janvier 2027.

Related Topics

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA Regarder

Qu'est-ce que cela signifie pour le Barça et United ?

Le Barça reste dans la course pour signer Gabriel, mais ce développement représente un signal négatif pour ses ambitions de recruter le jeune talent cette saison.

Le club catalan était engagé dans un duel avec le Real Madrid pour le joueur, tandis que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain suivaient le dossier avant que Gabriel ne montre sa préférence pour un départ en Espagne.









Publicité

Manchester United s'apprête à ne percevoir qu'environ 350 000 livres sterling à titre d'indemnité de « formation », ce qui fait de cette opération un pari à faible coût sur un talent au potentiel immense.

Toutefois, la décision finale n'a pas encore été prise, et le Barça reste en course, d'autant qu'il reste suffisamment de temps avant le marché de janvier. Le dernier mot appartient à Gabriel et à sa famille, mais au vu des derniers éléments, il semble pencher pour le club de la capitale espagnole.