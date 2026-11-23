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Le Real Madrid a bouclé ce lundi sa dernière séance d'entraînement à Valdebebas avant d'affronter le PSV Eindhoven en Ligue des champions, une séance marquée par deux absences de taille.

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Comme l'indique le quotidien Marca : « Endrick et Dumfries ne sont pas apparus sur la pelouse aux côtés du reste de leurs coéquipiers, si bien que leur participation à la rencontre est quasiment exclue. »

Concernant le joueur brésilien, le Real Madrid a publié un communiqué médical sur son site officiel : « À la suite des examens réalisés aujourd'hui par les services médicaux du club, Endrick souffre d'une lésion musculaire à l'adducteur de la jambe gauche. Son évolution sera suivie. »

Par ailleurs, Raúl Asencio et Rodrygo Goes n'ont pas non plus pris part à l'entraînement collectif.

Les deux joueurs poursuivent leur programme de récupération individuel et ne sont toujours pas en mesure de reprendre avec le groupe.

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Selon le quotidien AS, l'indisponibilité d'Endrick devrait s'étendre de deux à trois semaines, tandis que Dumfries reste incertain.

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Denzel Dumfries a rejoint le Real Madrid après avoir disputé 180 minutes avec la sélection néerlandaise. Il avait bénéficié d'un repos complet face au Celta Vigo, suivant l'intégralité du match depuis le banc.

Endrick, lui, a joué 119 minutes avec la sélection brésilienne, à raison de 19 minutes face au Japon et de la totalité du match contre Singapour, avant de disputer 19 minutes face au Celta Vigo.

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La séance du Real Madrid s'est limitée à du travail tactique et à des jeux réduits, afin de retrouver les sensations avec le ballon et de conserver le rythme.

AS souligne que le retour de Ferland Mendy est désormais tout proche. Le Français s'entraîne avec le groupe depuis plusieurs semaines et les signaux concernant son état sont très positifs. Il devrait réintégrer le groupe madrilène prochainement.

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Le retour de Mendy était déjà envisagé avant la réception du Celta Vigo, mais les staffs technique et médical ont préféré temporiser, compte tenu de l'extrême prudence entourant sa convalescence.

Fede Valverde devrait retrouver le onze de départ, après avoir débuté sur le banc lors du match de Liga en raison du long voyage qu'il a dû effectuer pendant la trêve internationale. Il est arrivé jeudi dernier après avoir passé la nuit dans l'avion, avant de se rendre à l'entraînement le vendredi.

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Il sera titulaire face à Eindhoven, c'est une certitude, tout comme Vinícius Júnior, dont Mourinho a confirmé la participation lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre contre le Celta Vigo.

Tchouaméni fera également son retour au milieu de terrain. Aucun bouleversement majeur n'est attendu dans la composition, pas plus que le recours à des joueurs des équipes de jeunes.

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En attendant l'annonce de la liste définitive, Dumfries reste incertain, tandis que l'absence d'Endrick est confirmée.