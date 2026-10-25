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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Le Real Madrid annonce l'absence de Courtois pour le Clasico

T. Courtois
FC Barcelone vs Real Madrid
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Belgique
Espagne

Un coup dur pour le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé l'absence du gardien belge Thibaut Courtois face au Barça, ce dimanche, lors du Clasico.

Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué sur son site officiel : « L'absence de Thibaut Courtois est confirmée à la dernière minute pour le match entre le Real Madrid et le Barça, prévu ce dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée de la Liga, en raison de symptômes grippaux. »

Le communiqué du club madrilène a ajouté : « Le gardien Ilya Volochine rejoint la liste du Real Madrid pour le match du Clasico à la place de Courtois. »

Courtois a disputé 12 matchs avec le Real Madrid dans les différentes compétitions cette saison, encaissant 14 buts et ne gardant sa cage inviolée qu'à deux reprises.

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25 oct. 2026

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L'Ukrainien Andriy Lunin devrait être le gardien titulaire du Real Madrid lors du Clasico face au Barça.

Le Real Madrid occupe la troisième place au classement de la Liga avant le Clasico avec 21 points, tandis que le Barça est en tête de la compétition avec 27 points.


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