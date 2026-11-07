Le match entre Valence et le Real Madrid a été le théâtre de plusieurs incidents brûlants, au point de devenir l'une des confrontations les plus intenses et tendues de la Liga.

Dès les 45 premières minutes, une bagarre générale a d'ailleurs éclaté, à la suite d'un tacle violent de Mamardashvili, joueur de Valence, contre le latéral Marc Cucurella.

Le journal Sport rapporte : « Après que l'arbitre Hernández Maeso a sifflé la fin de la première mi-temps et que les joueurs se sont dirigés vers le tunnel des vestiaires, une altercation extrêmement violente a éclaté, loin des caméras. »

Selon le journaliste Nacho Sánchez, de la chaîne À Punt, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger étaient les joueurs du Real Madrid les plus impliqués dans l'incident.

Nacho Sánchez a déclaré : « Voici plus de détails concernant l'altercation survenue dans le tunnel des vestiaires. Bellingham a agressé physiquement un membre de la sécurité, et Rüdiger a par ailleurs asséné une gifle à un autre agent de sécurité. Les agents de sécurité se sont dirigés vers l'arbitre, qui a consigné tout ce qui s'était passé. »

Il a ajouté : « Cet incident est censé figurer dans le rapport de l'arbitre à l'issue du match, car les agents de sécurité l'en ont informé, et il a consigné tous les détails. »

Il semblerait que Militão et Bellingham soient entrés dans le tunnel des vestiaires en adressant des propos insultants aux joueurs de Valence, ce qui a considérablement accru la tension.

Il faudra attendre ce que l'arbitre consignera dans le rapport du match, mais il dispose déjà des témoignages des agents de sécurité qui ont été agressés.