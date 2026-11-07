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Le Real dans l'embarras après le carton de Rüdiger et l'agression de Bellingham sur un agent de sécurité

FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
Antonio Rüdiger
Espagne

Le match entre Valence et le Real Madrid a été le théâtre de plusieurs incidents brûlants, au point de devenir l'une des confrontations les plus intenses et tendues de la Liga.

Dès les 45 premières minutes, une bagarre générale a d'ailleurs éclaté, à la suite d'un tacle violent de Mamardashvili, joueur de Valence, contre le latéral Marc Cucurella.

Le journal Sport rapporte : « Après que l'arbitre Hernández Maeso a sifflé la fin de la première mi-temps et que les joueurs se sont dirigés vers le tunnel des vestiaires, une altercation extrêmement violente a éclaté, loin des caméras. »

Selon le journaliste Nacho Sánchez, de la chaîne À Punt, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger étaient les joueurs du Real Madrid les plus impliqués dans l'incident.

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Nacho Sánchez a déclaré : « Voici plus de détails concernant l'altercation survenue dans le tunnel des vestiaires. Bellingham a agressé physiquement un membre de la sécurité, et Rüdiger a par ailleurs asséné une gifle à un autre agent de sécurité. Les agents de sécurité se sont dirigés vers l'arbitre, qui a consigné tout ce qui s'était passé. »

Il a ajouté : « Cet incident est censé figurer dans le rapport de l'arbitre à l'issue du match, car les agents de sécurité l'en ont informé, et il a consigné tous les détails. »

Il semblerait que Militão et Bellingham soient entrés dans le tunnel des vestiaires en adressant des propos insultants aux joueurs de Valence, ce qui a considérablement accru la tension.

Il faudra attendre ce que l'arbitre consignera dans le rapport du match, mais il dispose déjà des témoignages des agents de sécurité qui ont été agressés.

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