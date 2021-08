Le Real Betis officialise l'arrivée d'Hector Bellerin en provenance d'Arsenal

Le latéral international espagnol Hector Bellerin s'est engagé en faveur du Real Betis, ce mardi soir.

Arsenal et le Real Betis ont trouvé un accord pour Hector Bellerin. Il s'agit d'un prêt sans option d’achat pour le défenseur espagnol au sein du club andalou.

L'été dernier, Hector Bellerin a voulu quitter Arsenal et le défenseur a finalement obtenu ce qu'il désirait.

Le joueur espagnol aurait accepté une réduction de salaire pour s'engager au Real Betis. L'accord n'est pas censé être assorti d'une option d'achat.

Arsenal a recruté Bellerin depuis le centre de formation du FC Barcelone à l'été 2011. Il a depuis fait 239 apparitions pour les Gunners, marquant neuf buts.

Par ailleurs, le milieu de terrain Ainsley Maitland-Niles pourrait suivre Bellerin en quittant les Gunners.

L'international anglais de 24 ans, qui a été fortement associé à un transfert à Everton, a déclaré lundi qu'il voulait "aller là où on me veut et où je vais jouer".

La Press Association rapporte qu'Arsenal attend une "offre convaincante" pour Maitland-Niles car ils ne veulent pas le garder à l'Emirates contre sa volonté.