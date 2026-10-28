Le rapport de l'arbitre dévoile les détails : une sanction infligée au Barça après l'incident du Clasico

Le comité de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé une amende à Barcelone, à la suite d'un incident de jets d'objets depuis les tribunes lors du Clásico contre le Real Madrid, disputé dimanche dernier au stade Spotify Camp Nou.

Selon le journal espagnol « Marca », le comité s'est appuyé sur l'article 117 du règlement disciplinaire, qui prévoit une amende pouvant atteindre 602 euros pour les clubs responsables d'infractions légères liées à des troubles de l'ordre durant les rencontres, le montant final de l'amende infligée au club catalan n'ayant pas été annoncé.

Deux bouteilles interrompent le jeu

L'incident s'est produit à la 87e minute du match, au moment où les joueurs du Real Madrid célébraient le deuxième but de Kylian Mbappé. Les tribunes du côté nord ont en effet connu des jets de plusieurs objets en direction de la pelouse, parmi lesquels une bouteille d'eau et une autre d'eau gazeuse, selon le rapport de l'arbitre de la rencontre, Martínez Munuera.

L'incident a contraint l'arbitre à interrompre provisoirement le match, afin de lancer un avertissement par haut-parleurs et de demander au public de ne pas répéter de tels comportements.

Bien qu'aucun des objets lancés n'ait atteint les joueurs, l'incident a été consigné dans le rapport du match et transmis au comité de discipline pour examen et décision appropriée.

L'article 117 fixe le plafond de l'amende

Le comité a fondé sa décision sur l'article 117, relatif aux infractions légères liées aux troubles de l'ordre, qui prévoit de sanctionner le club responsable d'une amende pouvant atteindre 602 euros, dès lors que les faits survenus lors du match sont classés parmi les infractions légères conformément au règlement disciplinaire.

Ainsi, le comité a rangé l'incident dans la catégorie des infractions légères, en fixant un plafond de 602 euros pour l'amende, sans révéler le montant que Barcelone devra effectivement payer.