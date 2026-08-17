Le Raja trouve son bonheur en Europe

Le Raja se rapproche de la conclusion du transfert du défenseur Marian Huja, joueur du Cluj roumain, après que les négociations entre les deux parties ont atteint un stade avancé, dans l'attente de la finalisation des dernières formalités pour boucler le passage du joueur dans les rangs du club vert durant l'actuelle période estivale des transferts.

Selon les informations rapportées par le site «Hespress» marocain, la direction du Raja est parvenue à un accord de principe avec le Cluj concernant la valeur financière du transfert, qui devrait avoisiner les 350 000 euros.

Huja s'est montré ouvert à un départ du club roumain, sur fond de tensions dans sa relation avec l'entraîneur et de son désir de vivre une nouvelle expérience et de changer d'air lors de la saison prochaine.

La démarche du Raja pour s'attacher les services de Huja s'inscrit dans la volonté de la direction du club de renforcer le poste d'axe central de la défense, notamment après le départ d'Abdellah Khafifi à l'issue de son contrat, ainsi que la possibilité d'un départ de Badr Banoun.

Huja est âgé de 27 ans, possède les nationalités portugaise et roumaine et occupe le poste de défenseur central. Il s'appuie sur son pied gauche, un atout qui lui offre des solutions supplémentaires dans la construction du jeu et la relance depuis l'arrière.

Le défenseur a été formé à l'académie du Belenenses portugais, avant de connaître plusieurs expériences professionnelles au Danemark, en Roumanie et en Pologne, accumulant ainsi une expérience issue de différentes écoles footballistiques européennes, jusqu'à son expérience actuelle avec le Cluj.

Le choix de Huja est à mettre au crédit du directeur sportif portugais Matias Rogero, qui a placé sa confiance en son compatriote pour renforcer la défense du Raja, dans le cadre de la stratégie du club visant à bâtir une ossature plus équilibrée avant le début de la saison prochaine.

Huja est désormais proche d'arriver au Maroc pour finaliser les formalités liées à son transfert, après que les négociations entre le Raja et le Cluj sont quasiment achevées, l'annonce officielle du transfert devant intervenir une fois les aspects administratifs et médicaux réglés.

Le transfert potentiel de Huja survient après le renoncement du Raja à recruter Nabil El Aliaoui, à la suite de son échec à la visite médicale, faisant du défenseur portugais-roumain l'une des principales options pour renforcer la ligne arrière du club vert.