RAJA S.A., la société sportive chargée de la gestion des activités sportives et commerciales du Raja Club Athletic, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec webook.com, qui devient le partenaire officiel exclusif du club pour la gestion de la billetterie en ligne pour les trois prochaines saisons.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la transformation des activités du club et répond à une ambition claire : offrir une expérience de billetterie moderne et accessible, à la hauteur des meilleurs standards internationaux, aux supporters du Raja.

Une expérience de billetterie conçue autour du supporter

Dans le cadre de ce partenariat, webook.com lancera une solution de billetterie de nouvelle génération, conçue pour simplifier chaque étape du parcours du supporter, de l'achat du billet jusqu'à l'entrée dans le stade.

Les supporters pourront choisir leurs places avec précision, visualiser leur emplacement grâce à une technologie en trois dimensions et obtenir un billet entièrement numérique et sécurisé. Une marketplace officielle permettra également de revendre son billet en toute confiance lorsqu'un supporter est dans l'impossibilité d'assister au match. Une boutique officielle de produits numériques viendra compléter cette expérience, en donnant aux supporters accès aux produits numériques officiels du club.

Cette plateforme évolutive intégrera progressivement de nouveaux services afin de rendre l'expérience des jours de match plus fluide, plus personnalisée et plus connectée.

Un partenariat au service de la transformation du club

La modernisation de la billetterie représente un axe important de la stratégie de développement de RAJA S.A. Au-delà de la dimension technologique, ce partenariat permettra au club d'améliorer sa connaissance de son public, de renforcer la relation directe avec ses supporters et d'assurer une gestion optimale et durable de ses revenus liés aux jours de match.

Le choix de webook.com intervient à l'issue d'un processus d'évaluation portant notamment sur la qualité de la solution technologique, l'expérience utilisateur, la capacité opérationnelle du partenaire et son aptitude à accompagner un club doté d'un public d'une telle ampleur et d'un tel engagement que celui du Raja.

Nawal El Aidaoui, directrice générale de RAJA S.A., a déclaré : « Les supporters sont au cœur de notre stratégie de développement. La billetterie représente un moment essentiel de leur parcours avec le club, et notre ambition ne se limite pas à la digitalisation de la vente de billets. Nous voulons offrir une expérience plus simple, plus fluide et plus sûre, tout en nous dotant d'une plateforme qui nous permet de mieux comprendre les attentes de notre public et de bâtir une relation plus forte avec lui en continu. »

L'expertise technologique de webook.com au service du Raja

webook.com accompagne les organisateurs, les institutions et les grands acteurs du sport et du divertissement dans la gestion et la commercialisation de leurs événements. Présente dans plus de 180 pays, elle est déjà au Maroc le partenaire exclusif de billetterie de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et gère son portail officiel.

Cette expertise se traduit par une capacité éprouvée à gérer les pics d'affluence des grands rendez-vous du football marocain, ainsi que par un dispositif de sécurité conçu pour lutter contre la revente illicite et le marché noir, afin de garantir que les billets parviennent aux véritables supporters.

À travers ce partenariat, webook.com mobilisera son expertise technologique et opérationnelle pour offrir une solution adaptée aux spécificités du Raja Club Athletic, à l'ampleur de son public et aux exigences d'organisation de ses matchs. La plateforme évoluera au fil des saisons pour intégrer de nouveaux services et répondre aux habitudes des supporters, tout en garantissant un haut niveau de sécurité, de fiabilité et de performance.

Amine Alaoui, directeur général de webook.com Maroc, a également déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner le Raja Club Athletic, une institution historique portée par l'un des publics les plus importants et les plus passionnés de la région. Après notre partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football, ce nouvel engagement confirme notre volonté de mettre notre technologie et notre expertise au service du football marocain. Notre objectif est de construire une expérience de billetterie simple, fiable et innovante, qui rapproche davantage le Raja de ses supporters et contribue à moderniser l'expérience des jours de match. »

Ce partenariat avec webook.com s'inscrit dans la stratégie globale de RAJA S.A., qui vise à moderniser les activités du club, à améliorer durablement l'expérience de ses supporters et à renforcer ses revenus pour soutenir ses ambitions sportives.

À propos de RAJA S.A.

RAJA S.A. est une société sportive au capital de 250 millions de dirhams, dédiée à la gestion professionnelle des activités sportives et commerciales du Raja Club Athletic. Son capital est détenu à 60 % par Ports4Impact et à 40 % par l'Association du Raja Club Athletic. RAJA S.A. ambitionne de devenir un acteur majeur du sport marocain et africain, en conciliant performance sportive, développement économique, innovation et responsabilité sociale.

À propos de webook.com

webook.com est une plateforme internationale de billetterie et d'événementiel présente dans plus de 180 pays. Au Maroc, elle est le partenaire exclusif de billetterie de la Fédération Royale Marocaine de Football et gère son portail officiel, incluant la billetterie, les données des supporters, le contrôle d'accès et la logistique des stades. La plateforme assure également la billetterie des grands rendez-vous culturels du Maroc, parmi lesquels Jazzablanca et Casablanca Music Week