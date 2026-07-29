Après avoir terminé ses vacances à l'issue de sa participation à la Coupe du monde aux États-Unis, le Brésilien Raphinha a rejoint ce mercredi le stage d'entraînement de son équipe, le Barça, au centre de Saint George's Park en Angleterre.

Raphinha est le troisième international de l'équipe première à rejoindre le Barça, après Ronald Araujo et Frenkie de Jong, éliminés du tournoi avant le Brésilien, ainsi que le joueur égyptien de l'équipe des jeunes Hamza Abdelkarim.

Selon le journal « Mundo Deportivo », la majorité des internationaux, à savoir huit Espagnols, en plus d'Anthony Gordon et Jules Koundé, doivent rejoindre l'équipe le 12 août prochain, soit environ deux semaines avant le match d'ouverture de la saison de championnat contre Elche au stade Martínez Valero, prévu le dimanche 23 du même mois.

Après sa blessure lors de sa participation avec sa sélection, le Brésil, contre Haïti lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde, Raphinha n'a plus rejoué de tout le tournoi, qui a vu la Seleção éliminée en huitièmes de finale sur une défaite face à la Norvège (2-1).

Le Brésilien a subi une récidive de blessure aux ischio-jambiers du genou droit, et désormais, avant de rejoindre ses coéquipiers, il passera des examens médicaux et suivra un programme spécifique afin de pouvoir reprendre les entraînements, exactement comme l'a fait Araujo.